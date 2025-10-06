Njihuni me simptomat e kancerit që zbulohen vetëm kur HANI!
Mjekësia njeh mbi 200 lloje të ndryshme të kancerit, prej të cilëve disa kanë simptoma më të dukshme se të tjerët. Por ekziston edhe një sërë simptomash të tjera të lidhura me mënyrën se si konsumoni ushqimin, të cilat përbëjnë një shenjë paralajmëruese dhe nuk duhet të neglizhohen. Zbulimi i hershëm i tumoreve është vendimtar dhe shpesh shpëtimtar, ndaj është shumë e rëndësishme të jeni gjithmonë të vetëdijshëm për shenjat e mundshme.
Megjithatë, edhe pse duhet të jenë sinjal alarmi, mbani mend se shumë simptoma mund të shfaqen edhe për arsye krejtësisht të palidhura ose të shfaqen për shkaqe të padëmshme. Organizata kryesore bamirëse që ofron mbështetje për pacientët me kancer dhe familjet e tyre, Macmillan, thekson se ekzistojnë disa simptoma të përgjithshme që mund të ndikojnë në mënyrën se si hamë.
Ajo që duhet të keni parasysh është humbja e oreksit. Nëse nuk keni dëshirë të hani aq sa normalisht ose ngopeni shumë shpejt, bisedoni me mjekun tuaj të familjes. Një tjetër shenjë për të cilën duhet të tregoni kujdes është vështirësia në gëlltitje, përtypje ose ndjesia sikur diçka ju ka mbetur në fyt. Nëse përjetoni shqetësime në tretje ose urth për tre javë ose më shumë, ose nëse këto janë veçanërisht të dhimbshme, kjo gjithashtu mund të jetë një shenjë paralajmëruese.
Megjithatë, duhet mbajtur mend se kjo gjendje mund të ndodhë edhe normalisht pas konsumimit të ushqimeve shumë pikante.
Macmillan gjithashtu këshillon se koha e darkës është një moment i rëndësishëm i ditës për të vëzhguar çdo problem të pazakontë. Ata rekomandojnë të konsultoheni me mjekun nëse keni bark të fryrë ose të ënjtur, sidomos nëse kjo ndodh shpesh ose zgjat për një kohë të gjatë. Fryrja e barkut është simptomë e shumë gjendjeve, por shfaqet edhe në disa lloje kanceri, si tumoret e vezoreve, tubave fallopiane ose peritoneumit. Kjo organizatë gjithashtu paralajmëron se duhet treguar kujdes edhe me ndryshimet në jashtëqitje, veçanërisht me problemet që zgjasin tre javë ose më shumë. Jashtëqitja e holluar, e lëngshme ose e fortë, nevoja më e shpeshtë për të kryer nevojat apo prania e gjakut duhet gjithashtu të ngrejë shqetësim.