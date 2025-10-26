VIDEO: Ish-kryeministri kanadez dhe Katy Perry konfirmojnë romancën me një dalje në Paris
Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 09:54
Showbiz
Këngëtarja Katy Perry dhe ish-kryeministri kanadez Justin Trudeau duket se po e shijojnë në maksimum romancën e tyre të re.
Dyshja u shfaqën për herë të parë publikisht si çift të shtunën, më 25 tetor, në Paris. Të dy morën pjesë në një shfaqje kabareje në “Crazy Horse”, për të festuar ditëlindjen e këngëtares, sipas TMZ.
Në videot e publikuara, Perry dhe Trudeau shihen duke dalë nga teatri dorë për dore, të buzëqeshur.
katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4— ????avs (@favspopculture) October 26, 2025