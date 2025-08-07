LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Abuzuan seksualisht me 15-vjeçaren, arrestohen 4 të rinj në Kukës

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 11:19
Aktualitet

Abuzuan seksualisht me 15-vjeçaren, arrestohen 4 të rinj në

Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin lokal: katër djem të moshës 20–28 vjeç janë arrestuar pasi dyshohen se kanë abuzuar seksualisht me një vajzë 15-vjeçare. Një tjetër 17-vjeçar, i përfshirë në ngjarje, është shpallur në kërkim.

Policia e Kukësit, pas njoftimeve për përfshirje të pakëndshme me një minorene, ndërhyri menjëherë dhe organizoi një operacion hetimor intensiv. Gjatë bastisjeve dhe analizës së pamjeve të sigurisë, u identifikuan dhe u vunë në pranga shtetasit:

• M. Sh., 20 vjeç
• E. Sh., 22 vjeç
• Sh. P., 28 vjeç
• S. Ç., 23 vjeç

Po ashtu, në kërkim është shpallur një 17-vjeçar, identiteti i të cilit po mbahet ende në fshehtësi për të ruajtur integritetin e hetimit dhe mbrojtjen e viktimës.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, me akuzën “Abuzim seksual me të mitur”, parashikuar në nenin 100/a të Kodit Penal. Autoritetet janë duke mbledhur dëshmi dhe po intervistojnë dëshmitarë, ndërkohë që ofrojnë mbështetje psikologjike viktimës.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion