Abuzuan seksualisht me 15-vjeçaren, arrestohen 4 të rinj në Kukës
Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin lokal: katër djem të moshës 20–28 vjeç janë arrestuar pasi dyshohen se kanë abuzuar seksualisht me një vajzë 15-vjeçare. Një tjetër 17-vjeçar, i përfshirë në ngjarje, është shpallur në kërkim.
Policia e Kukësit, pas njoftimeve për përfshirje të pakëndshme me një minorene, ndërhyri menjëherë dhe organizoi një operacion hetimor intensiv. Gjatë bastisjeve dhe analizës së pamjeve të sigurisë, u identifikuan dhe u vunë në pranga shtetasit:
• M. Sh., 20 vjeç
• E. Sh., 22 vjeç
• Sh. P., 28 vjeç
• S. Ç., 23 vjeç
Po ashtu, në kërkim është shpallur një 17-vjeçar, identiteti i të cilit po mbahet ende në fshehtësi për të ruajtur integritetin e hetimit dhe mbrojtjen e viktimës.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, me akuzën “Abuzim seksual me të mitur”, parashikuar në nenin 100/a të Kodit Penal. Autoritetet janë duke mbledhur dëshmi dhe po intervistojnë dëshmitarë, ndërkohë që ofrojnë mbështetje psikologjike viktimës.