A po investigohet Balluku për aeroportin e Vlorës? Dumani e konfirmon: Çështja ndodhet në fazën e hetimit paraprak!
Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 19:28
Aktualitet
Kreu i SPAK Altin Dumani u është përgjigjur pyetjeve të deputetëve në raportimin e tij në Parlament para ligjvënësve.
Dumani iu përgjigj një pyetjeje nga deputeti i PD Belind këlliçi, lidhur me përfshirjen e zv/kryeministres Belinda Balluku në çështjen e aeroportit të Vlorës.
Kreu i SPAK pranoi se çështja ndodhet në fazën e hetimit paraprak dhe për këtë arsye nuk mund të japë shpjegime.
“Unë nuk mund të jap, ju përmendët aeroportin e Vlorës, nuk mund të jap shpjegime për çështje që janë në fazën e hetimit paraprak”, u shpreh Dumani.