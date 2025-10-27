LEXO PA REKLAMA!

Pse arrestimi i Ilir Metës u kthye në "show"? Ja si u përgjigj Altin Dumani në Kuvend

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 19:03
Kryeprokurori Altin Dumani u pyet në Kuvend nga deputeti Tedi Blushi, sa i përket arrestimit të ish-presidentit Ilir Meta.

Dumani u shpreh se arrestimi i Metës ishte përgjegjësi e policisë dhe jo e Prokurorisë, ndaj rasti ishte referuar në Prokurorinë e Tiranës për kompetencë.

Pyetja e Blushit: Pse BKH-ja e shmangu marrjen pjesë në atë show politik gjatë arrestimit të Metës?

Përgjigja e Dumanit: Përsa i përket pyetjes se përse nuk u hetuan policët që zbatuan urdhrin e arrestit të SPAK ndaj Ilir Metës, e thashë, është kompetencë e Prokurorisë së Juridiksionit Tiranë dhe jo e Prokurorisë së Posaçme. Nuk ishte subjekt i SPAK-ut ai rast dhe ndaj nuk është hetuar.

