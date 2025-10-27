Mbi 180 milionë fjalëkalime të “Gmail” të hakuara dhe të publikuara! Si ta kuptoni nëse llogaria juaj është piratuar
Në prill të vitit 2025, një total prej 183 milionë llogarish dhe fjalëkalimesh u zbuluan, sipas Troy Hunt, kreu i bazës së të dhënave Have I Been Pëned (HIBP). Rrjedhja përfshinte gjithashtu fjalëkalimet e përdoruesve të Gmail.
HIBP u lejon përdoruesve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë gjetur në listat e rrjedhjeve. Siç shpjegoi Hunt, skedarët përmbanin kryesisht tre lloje të dhënash: adresat e faqeve të internetit, adresat e email-it dhe fjalëkalimet.
“Kur dikush hyn në Gmail, adresa e email-it dhe fjalëkalimi regjistrohen në ‘gmail.com’, prandaj gjenerohen këto të dhëna”, shtoi ai.
Google thotë se shkelja është pjesë e një fushate më të gjerë phishing që prek shumë lloje shërbimesh online. Për të mbrojtur përdoruesit e Gmail, kompania rekomandon aktivizimin e autentifikimit me dy faktorë (2FA) dhe përdorimin e çelësave të aksesit në vend të fjalëkalimeve tradicionale .
Përdoruesve që besojnë se llogaria e tyre është kompromentuar këshillohen të identifikohen menjëherë dhe të rishikojnë aktivitetin e llogarisë së tyre.
Google gjithashtu ka një proces rivendosjeje fjalëkalimi për shkelje të mëdha, siç është ajo e fundit.