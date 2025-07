Drogë, zhvatje dhe kërcënime/ Shkatërrohet banda e Elvis Demçes në Itali, 11 të arrestuar

Njëkohësisht në Romë dhe Cisterna di Latina, si dhe në Rossano, Reggio Calabria dhe Bovalino, u nis një aksion i shpejtë, në të cilin Karabinierët e Njësisë Hetuese të kryeqytetit italian, së bashku me kolegët e tyre nga provincat e përfshira, arrestuan dhe çuan në burg 11 nga 14 personat nën hetim: 3 prej tyre janë ende në kërkim.

Urdhri paraprak u lëshua nga Gjykata e Rishikimeve të Romës, e cila pranoi ankesën e paraqitur nga Drejtoria e Qarkut Antimafia e Romës, kundër të gjithë të dyshuarve, të akuzuar për bashkëpunim me qëllim trafikimin e drogës, shpërndarjen, zhvatjen dhe zjarrvënien.

“Shefi” shqiptar

Masa vjen në fund të një hetimi kompleks që u zhvillua përmes përgjimeve telefonike dhe analizës së bisedave të koduara, dhe që filloi nga një hetim më 18 janar 2022 i cili kishte lejuar çmontimin e një grupi trafikantësh droge të lidhur me shqiptarin Elvis Demçe, i dënuar më 18 dhjetor 2022 me 18 vjet burgim.

Segmenti aktual hetimor përqendrohet te anëtarët e tjerë të bandës dhe në ngjarjet kriminale që nuk dolën në pah në hetimet fillestare.

Boshti Romë-Reggio Calabria

Prandaj, hetuesit besojnë se kanë përcaktuar rolet e mbuluara dhe detyrat që u janë caktuar anëtarëve të ndryshëm, përfshirë 14 të arrestuarit e sotëm. Midis të arrestuarve janë disa kalabrezë që thuhet se kanë trafikuar kokainë në aksin Romë-Reggio Calabria dhe konsiderohen bashkëpunëtorë të qëndrueshëm të Demçes.

Shitje të mëdha të kokainës, hashashit dhe marihuanës u gjetën më pas në provincat e Romës dhe Latinës, të cilat ndodhën midis majit 2020 dhe marsit 2021, dhe mund të përcaktohen përkatësisht si 338 kg kokainë, 1510 kg hashash dhe 70 kg marihuanë.

Shlyerja e borxhit

Policia më pas dokumentoi një sërë zhvatjesh, në veçanti një rast ku tre bashkëpunëtorë të dyshuar, me qëllim që të shlyenin një borxh droge, fillimisht i vunë flakën dyqanit të basteve të debitorit, në territorin e kryeqytetit, dhe më pas e kërcënuan hapur se do ta vrisnin këtë të fundit, madje duke planifikuar eliminimin e tij me anë të kontrolleve.

Duke vepruar kështu, ata do të kishin arritur së pari të merrnin 10 mijë euro dhe një orë luksoze dhe, më pas, të paguheshin me 70 mijë euro të tjera .

Kërcënimi me vdekje

Një rast tjetër përfshin dy anëtarë të tjerë të grupit, së bashku me persona të tjerë: edhe këtu, për të shlyer një borxh të krijuar për blerjen e drogës, ata dyshohet se e kanë detyruar një blerës, me kërcënime me vdekje, t’u paguajë 108 mijë euro.

Dhe përsëri, dy bashkëpunëtorë të tjerë, së bashku me individë të tjerë të dënuar tashmë në një procedurë tjetër, përsëri për të shlyer një borxh droge, dyshohet se e detyruan një blerës kokaine të shkonte në një pyll me pisha ku i drejtuan një armë zjarri në kokë, duke e detyruar të paguante 50 mijë euro.