Kriset miqësia mes Danjës dhe Eglit, çfarë i ktheu dy banoret nga shoqe në armike

Raporti mes Danjës dhe Eglit duket se është krisur në dy ditët e fundit, me dy banorët që përpara disa kohësh ishin shoqe dhe më pas u kthyen në armike, duke debatuar me tone të agravuara.

Ky debat ka përfshirë dhe banorët e tjerë, në raportet e tyre në lidhje me Danjën dhe Eglin, teksa në Prime u përcoll kështu:

Danja: Prime-n e shkuar, unë i kërkova një fjali të caktuar që më është kërkuar në një moment të caktuar, jo në lidhje me raportin tim me Eglin. Nuk ke pse e merr për ulje fare, ajo është një fjali që nuk ka nevojë të të bëjë ty të ndihesh keq. Të them të drejtën, për mua ti je problemi më i vogël. Unë i kam jashtë ata njerëzit që janë aty për shoqërinë. Unë ty nuk të kam bërë dëm, përveç faktit që të kam qëndruar afër. ‘Hë moj Danja’ mos më bëj mua, sepse kemi qëndruar bashkë dhe unë nuk i kam përmendur disa gjëra që dija për lidhjen tënde me Gjestin. Të kërkova diçka për mua që të më ndihmoje mua. Mos e merr për ofendim dhe ulje. Nuk e bëre, s’ka problem.

Egli: Në fakt, çdo gjë nisi në Prime-n e kaluar, që Danja më kërkoi që unë të bindja kolltukun e kuq që Danja rri me mua.

Danja: Këta nuk i kam bindur unë, e jo më ti. Unë të kërkova thjesht ta thuash. Mos manipulo shumë.

Egli: Më lër mua të manipuloj.

Danja: Ti i ekzagjeron gjërat.

Egli: Mu kërkua që të thoja kundrejt kolltukut të kuq, se Danja rri me mua se kam kërkuar unë që të rrijë. Nuk e di përse më kërkoi që në atë moment atë gjë. Një moment po mendoja nëse e kam thënë vërtet atë gjë. Pastaj mendova se Danjës mund t’ia kem thënë një gjë të tillë. Unë nuk kam nevojë për shoqe, por fakti që ia kam thënë Danjës atë gjë, është se ka tiparet e një shoqeje timen. Fakti që u nxeha është sepse ishte Rozana që e solli si fjalë./TopChannel