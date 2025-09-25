"Paralajmërim për përdoruesit e Android-it! Listë e re aplikacionesh për t’u fshirë
Android është sërish në shënjestër të hakerave. Këtë herë, po flasim për kriminelë kibernetikë që janë të angazhuar në mashtrime të sofistikuara me reklama.
Në këtë mënyrë, ata mund të fitojnë shuma të mëdha parash, ndërsa në të njëjtën kohë ngadalësojnë telefonat celularë të përdoruesve që infektojnë.
Një sulm i ri i quajtur SlopAds u zbulua nga ekipi i kërkimit të sigurisë Satori dhe u infektuan deri në 224 aplikacione.
Këto aplikacione janë shkarkuar më shumë se 38 milionë herë përmes Google Play Store.
“Ne zbuluam dhe ndërpremë një operacion të sofistikuar mashtrimi me reklama dhe klikime të quajtur SlopAds”, thanë ekspertët.
Sulmuesit operonin një rrjet prej 224 aplikacionesh (dhe numri vazhdon të rritet), të cilat u shkarkuan në një total prej 228 vendesh dhe territoresh.
U përdor metoda e steganografisë dhe aplikacionet hapën dritare të fshehura (WebView) për të gjeneruar shikime dhe klikime të rreme në reklama dhe kështu të mashtronin rrjetet e reklamave.
Google tashmë i ka hequr të gjitha aplikacionet problematike nga dyqani, kështu që përdoruesit e rinj nuk mund t’i shkarkojnë më ato.
Si ta mbroni veten?
Nëse e keni aktivizuar Google Play Protect, pajisja juaj do të mbrohet automatikisht pasi sistemi do të bllokojë dhe do t’ju paralajmërojë për aplikacionet që lidhen me SlopAds pas instalimit.
Nëse keni shkarkuar tashmë një nga këto aplikacione, do të merrni një paralajmërim në pajisjen tuaj dhe udhëzime për ta fshirë menjëherë. Play Protect është aktivizuar si parazgjedhje në të gjitha pajisjet Android me Shërbimet Google Play.
E rëndësishme: Nëse merrni një njoftim për të fshirë një aplikacion, bëjeni menjëherë, mos e injoroni paralajmërimin.