LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fëmija 5 vjeçar ndërron jetë nga virusi në Greqi

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 15:08
Bota

Fëmija 5 vjeçar ndërron jetë nga virusi në Greqi

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Lidoriki të Greqisë ku një fëmijë vetëm 5 vjeç ka humbur jetën papritur pasi u infektua me një virus.

Mediat e huaja raportojnë se i mituri u dërgua pa ndjenja në Qendrën Shëndetësore të Lidorikit.

“Jemi të gjithë të tronditur. Nuk mund ta besojmë dëmin që ka ndodhur. Humbëm një engjëll të vogël”, u shprehen banorë e zonës.

Mësohet se fëmija vuante prej disa ditësh nga një ftohje e lehtë, një gjendje e ngjashme me atë që kishte kaluar më parë edhe vëllai i tij më i vogël.

Rasti tashmë është marrë në shqyrtim nga Zyra e Mjekut Ligjor Rajonal të Doridës, e cila ka urdhëruar kryerjen e autopsisë në Shërbimin Mjeko-Ligjor të Greqisë Qendrore, për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion