Emërohen zëvendës ministret te Shëndetësia dhe Infrastruktura

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 14:59
Politikë

Emërohen zëvendës ministret te Shëndetësia dhe

Qeveria shqiptare ka bërë emërime të rëndësishme këtë të enjte në ekzekutiv.


‘Lëvizja’ më surprizë ka qenë ajo e Silva Cakës, e cila nga këshilltare e Partisë së Lirisë, është emëruar zëvendës ministre e Brendshme.

Ndërsa, edhe dy zonja janë emëruar zëvendës ministre.

Kështu, Eugena Tomini është emëruar zëvendës ministre e Shëndetësisë.

Ndërsa, Edona Bilali është emëruar zëvendës ministre tek Infrastruktura.

