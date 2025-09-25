Emërohen zëvendës ministret te Shëndetësia dhe Infrastruktura
25 Shtator 2025, 14:59
Politikë
Qeveria shqiptare ka bërë emërime të rëndësishme këtë të enjte në ekzekutiv.
‘Lëvizja’ më surprizë ka qenë ajo e Silva Cakës, e cila nga këshilltare e Partisë së Lirisë, është emëruar zëvendës ministre e Brendshme.
Ndërsa, edhe dy zonja janë emëruar zëvendës ministre.
Kështu, Eugena Tomini është emëruar zëvendës ministre e Shëndetësisë.
Ndërsa, Edona Bilali është emëruar zëvendës ministre tek Infrastruktura.