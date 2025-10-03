"Kimikatet e lodrave dëmtojnë shëndetin riprodhues të fëmijëve", thotë ekspertja
Në një intervistë për emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, Ersida Teliti nga Qendra “Konsumatori Shqiptar” ngriti shqetësimin për sigurinë e lodrave që tregtohen në Shqipëri.
Ajo theksoi rëndësinë e respektimit të udhëzimeve mbi moshën e rekomanduar të përdoruesit, duke paralajmëruar se lodrat për moshë më të madhe mund të përmbajnë pjesëza të vogla që rrezikojnë mbytjen tek fëmijët e vegjël.
“Duhet të jemi shumë të kujdesshëm me moshën e fëmijës sepse ne vetë si shoqëri konsumi kemi një trend që të blejmë lodra për një moshë më të madhe. Nëse fëmija është 2 vjeç dhe është më i zhvilluar, i blejmë për 3-4 vjeç.
Në fakt duhet që ta lexojnë me shumë kujdes atë njoftimin dhe moshën përkatëse, sepse këto lodra për një moshë më të madhe përmbajnë pjesëza të vogla ose pjesëza që mund të shkëputen dhe fëmijët të mbyten.”
Teliti gjithashtu vuri në dukje problemet që lidhen me pellushët dhe praninë e kimikateve të rrezikshme në shumë produkte, të cilat mund të shkaktojnë alergji, dëmtime në sistemin e frymëmarrjes apo pasoja afatgjata në shëndetin riprodhues të fëmijëve.
"Ne si qender kemi bere analiza jashte vendit per lodrat qe shiten ketu, dhe ajo qe eshte vene re, eshte se kane lende tipike si merkuri, etj, te cilat kane efekte afatgjata, qe ndjehen pak me vone", tha Teliti./klan