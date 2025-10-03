Kontrolli i territorit, Rama: Uji dhe dritat vetëm pas certifikatës, askush nuk futet më në pallate pa hipotekë
Kryeministri Edi Rama, në një konferencë për mediat, prezantoi masat e reja të qeverisë për kontrollin e territorit dhe mbrojtjen e hapësirave publike, duke paralajmëruar fundin e ndërhyrjeve të paligjshme në ndërtim.
Një nga risitë është rritja e përgjegjësisë së arkitektëve, të cilët do të përfshihen detyrimisht me ligj si garanci për zbatimin e projekteve. “Arkitekti kthehet në subjekt të ligjit dhe mban përgjegjësi të plotë. Në rast se i shmanget detyrimeve, është ai që paguan pasojat,” tha kreu i qeverisë.
Po ashtu, do të formalizohet mënyra e njoftimit për institucionet, duke siguruar dokumentim të plotë të çdo faze. Kontrollet do të ndahen në katër faza të qarta, ndërsa certifikata e përdorimit do të jepet vetëm pas verifikimit përfundimtar.
Një tjetër masë e fortë është vendimi që lidhja e ujit dhe energjisë elektrike të kryhet vetëm pas marrjes së certifikatës së përdorimit. Sipas Ramës, kjo është arsyeja pse shumë qytetarë mbeten pa hipotekë, pasi ndërtuesit shpesh nuk respektojnë rregullat ligjore.