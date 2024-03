Eklips më 8 Prill, “qielli do errësohet dhe temperatura do të bjerë”, çfarë duhet të dini

Më 8 Prill toka do të ketë mundësinë që të përjetojë eklipsin e dytë të plotë diellor, në 7 vjet.

Hëna do të rrëshqasë mbi sipërfaqen e Diellit, duke shkaktuar hije mbi një pjesë të Tokës. Gjatë kësaj kohe, bota do të kthehet e errët si nata.

Të parët që do të mund ta shohin eklipsin nga Toka do të jenë banorët e Meksikës. Por ky fenomen natyror do të mund të shijohet nga të gjithë në SHBA e Europë.

Përse ndodhin eklipset është e thjeshtë: Hëna futet mes Tokës dhe Diellit.

Eklipsi diellor ndodh kur Hëna e orienton veten mes Tokës dhe Diellit, duke e mbuluar sipërfaqen diellore nga shikimi ynë.

Në terma kozmikë, është e pazakontë që kjo të ndodhë: Hëna është rreth 400 herë më e vogël se Dielli, por është rreth 400 herë më pranë nesh. Kjo do të thotë se kur dy trupat qiellorë rreshtohen, ato duken sikur të jenë me të njëjtën madhësi në qiell.

Eklipsi i pjesshëm diellor ndodh kur Toka, Hëna dhe Dielli rreshtohen në mënyrë jo perfekte. Hëna errëson vetëm një pjesë të Diellit. Do të ketë dy të tillë në 2025-n.

Toka mund të futet po ashtu mes Hënës dhe Diellit, duke krijuar një eklips hënor. Kjo mund të shihet një ose dy herë në vit.

Sa errësirë do të jetë gjatë kohës që ndodh eklipsi?

Eklipsi do të zgjasë rreth 2 orë ose më shumë. Ai do të nisë me një eklips të pjesshëm të Diellit, teksa Hëna ha një copëz të vogël të skajit të Diellit, më pas konsumon gjithnjë e më shumë nga sipërfaqja e tij. Sipas Nasa-s, kjo mund të zgjasë kudo, nga 70 deri në 80 minuta.

Faza e eklipsit kur Hëna ka bllokuar tërësisht sipërfaqen e Diellit quhet totalitet. Ky është i vetmi event që mund të shihet me sy të lirë.

Kohëzgjatja varion nga vendi. Në Prill, disa vende do të mund ta shohin këtë fazë për më shumë se 4 minuta, të tjerë për vetëm 1 ose 2 minuta.

Gjatë fazës totale, qielli do të errësohet si të jetë natë dhe temperatura do të bjerë. Papritur do të jenë të dukshme rreze drite nga atmosfera e jashtme e diellit, ose korona.

Pas fazës totale, Dielli do të dalë ngadalë pas hënës sërish, një tjetër eklips i pjesshëm që do të zgjasë njësoj sa hera e parë. Hëna do të tërhiqet derisa Dielli të kthehet me shndritjen e tij normale në qiellin tonë./tvklan