Zyrtare/ Jasir Asani, sulmuesi i Kombëtares shqiptare prezantohet te klubi legjendar

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 13:15
Sport

Jasir Asani është zyrtarisht lojtar i klubit iranian Esteghlal, duke kaluar nga Gwang-ju për një shifër që raportohet rreth 1 milion euro. Fillimisht pritej që bashkimi me ekipin të bëhej në janar, por marrëveshja u përshpejtua dhe Asani është tashmë në dispozicion të klubit.

Esteghlal konsiderohet një nga klubet më të njohura dhe më të mbështetura në Iran, dhe tifozët e kanë mirëpritur sulmuesin shqiptar me entuziazëm në rrjetet sociale.

Pas aventurës së tij në Korenë e Jugut, Asani nis një kapitull të ri në karrierën ndërkombëtare, ndërsa vëmendja mbetet tek performanca e tij në kampionatin iranian.

Ky transferim i përfunduar pas muajsh spekulimesh dhe ndryshimesh datash ka përfunduar “telenovelën” e merkatos për futbollin shqiptar.

