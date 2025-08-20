LEXO PA REKLAMA!

Donald Trump: Unë dhe Netanyahu jemi heronj lufte

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 13:10
Bota

Donald Trump: Unë dhe Netanyahu jemi heronj lufte

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi gjatë një interviste radiofonike se ai dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu janë “heronj lufte”. Trump lavdëroi Netanyahu si “njëri i mirë” dhe “hero lufte”, duke u shprehur se punojnë së bashku për lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi.

Trump gjithashtu i dha vetes lavdërimet, duke thënë se edhe ai është hero lufte për shkak të vendimeve të tij, përfshirë urdhrin për sulme ajrore në Iran kundër objekteve të pasurimit të uraniumit. Ai u ankuar se nuk ka marrë kreditin e duhur për këto veprime dhe për përpjekjet e tij në zbutjen e konfliktit global.

Këto deklarata vijnë ndërsa Netanyahu përballet me një urdhër-arrest ndërkombëtar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për krime të dyshuara lufte gjatë konfliktit në Gaza në nëntor 2024. Pavarësisht kritikave, Trump e mbrojti aleatin e tij dhe e quajti sërish “hero lufte”.

