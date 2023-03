Nisin kualifikueset e Euro 2024, çfarë duhet të dini

Nis rrugëtimi i gjatë drejt “Euro 2024”. Prej kësaj të enjteje dhe deri në nëntor 2023 do të zhvillohen kualifikueset e eventit më të rëndësishëm kontinental. Pas fazës së grupeve, në mars do të luhen ndeshjet play-off.

Turneu do të ketë 24 skuadra. Gjermania kualifikohet si vend organizator, ndërsa nga kualifikueset do të shpërndahen 20 bileta. Kjo bën që nga dhjetë grupe, do të vijojnë më tej fituesit dhe ekipet e pozicionuara në vendin e dytë. Tri biletat e fundit do të shpërndahen nga ndeshjet play-off të Nations League.

Në të kaluarën, Gjermalia Perëndimore ka zhvilluar Europianin e vitit 1988, por turneu nuk është organizuar asnjëherë në këtë vend pas bashkimit. Faza finale e turneut do të nisë më 14 qershor 2024 me ndeshjen e Gjermanisë në Mynih dhe do të përfundojë me finalen e 14 korrikut, në stadiumin “Olympiastadion” të Berlinit.

Sipas shortit të hedhur, grupet rezervojnë përballje mjaft interesante, teksa nuk mungojnë as sfidat e titanëve. Duelet më të bukura janë padyshim ato të Grupit B, ku Holanda do të ketë mes rivalëve edhe Francën nënkampione të botës.

Mjaft i bukur do të jetë edhe Grupi C, ku Italia kampione në fuqi e Europës do të ketë si kundërshtar direkt Anglinë që prej vitesh kërkon lavdinë në arenën ndërkombëtare. Për sa i takon Shqipërisë, edhe pse nuk ka emra të mëdhenj, në Grupin E përballet me dy kundërshtarë të fort dhe me traditë si Polonia dhe Republika Çeke. Në grupin e kuqezinjve janë edhe Ishujt Faroe dhe Moldavia.

Mjaft interesant edhe Grupi I, ku Kosova do të ndeshet me Zvicrën, Izraelin, Rumaninë, Bjellorusinë dhe Andorrën. Misioni është i vështirë, por “Dardanët” besojnë se mund t’ia dalin.