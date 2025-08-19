Neymar i shkatërruar pas humbjes me 6 gola, por mesazhi emocionues i të birit i jep forcë
Humbja e thellë 0-6 ndaj Vasco da Gama nuk ishte thjesht një rezultat negativ për Neymar Jr., por një nga goditjet më të rënda të karrierës së tij të fundit. Ylli brazilian, 33-vjeçar, doli i shkatërruar nga fusha, duke u përballur me zemërimin e tifozëve dhe krizën e thellë të klubit.
Pas ndeshjes, bordi i klubit reagoi menjëherë, duke shkarkuar trajnerin Cleber Xavier. Neymar, i dëshpëruar, mundi të thoshte vetëm pak fjalë për mbështetësit: “Ishte një gjë e tmerrshme dhe turp.”
Megjithatë, pas këtij momenti të vështirë, ylli brazilian gjeti forcë në një burim të papritur: mesazhin prekës nga djali i tij 13-vjeçar, Lucca. Në mesazhin e tij, Lucca i shkroi:
“Natën e mirë, babi. E di që sot ishte një ditë e vështirë për ty dhe për ne, por dua të dish se në këto kohë të vështira, kur askush nuk është pranë teje, unë gjithmonë do të jem këtu për të të mbështetur. Je më shumë se një baba i shkëlqyer; je një idhull, frymëzimi im. Edhe në ditët kur qan, dua të dish se të dua shumë. Familja jote është këtu për të të mbështetur çdo moment, qoftë i vështirë apo i mirë. Ti je BABAI IM dhe gjithmonë do të jem këtu për ty. Tani do të doja të mbaje kokën lart dhe të përballesh me ta si gjithmonë. Je i jashtëzakonshëm. Të dua me gjithë zemër.”
Përveç ngrohtësisë familjare, mesazhi përfshinte edhe një thirrje motivuese:
“Mos hiq dorë nga ëndrra jote më e madhe për shkak të njerëzve që nuk të njohin. Mos e shiko humbjen e sotme si një dështim; përdore atë si motiv për të qenë gjithmonë më i mirë se dje. Mos harro kurrë: JE I MREKULLUESHËM… SHKO DHE FITO!”
Në Vila Belmiro, Neymar u pa si një njeri i prekshëm dhe i brishtë, larg imazhit të idhullit të paprekshëm. Përtej rezultateve sportive, dashuria dhe mbështetja e djalit i dhanë yllit brazilian një arsye për të qëndruar dhe për të mos dorëzuar në mes të krizës.