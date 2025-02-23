Momente të frikshme në ndeshjen Verona-Fiorentina! Lojtari italian merr goditje në kokë dhe largohet me barelë
Gjatë ndeshjes në Seria A, Verona-Fiorentina lojtari italian, Moise Kean u shoqërua jashtë fushës pas një përplasje të frikshme gjatë pjesës së dytë.
Sulmuesi italian i Fiorentinës, Moise Kean pësoi një çarje të thellë në vetull në një përplasje me lojtarët Dawidowicz dhe Coppola.
Kean ishte ishte i gjakosur dhe mori shpejt ndihmën e mjekëve të ekipit. Kean u kthye menjëherë në fushë pasi trajtoi plagën.
Pas pak minuta lojë Kean ai kishte dukej se pati marrje mendsh dhe u rrëzua. Ai u transportua menjëherë me barelë jashtë fushës së bashku me duartrokitjet e tifozëve të të dyja ekipeve.
Më pas Kean u dërgua në spital për analiza. Edhe kur u largua nga fusha pas rrëzimit Kean dukej se ishte i vetëdijshëm pasi po lëvizte krahët.
Momen ketika Moise Kean kolaps tiba-tiba setelah kembali ke lapangan. Dia sempat terkapar tak sadarkan diri sehingga harus ditandu keluar lapangan dan langsung dibawa ke rumah sakit.pic.twitter.com/0Ai5C3VwLw— Roman Serie A Podcast (@RomanSerieA) February 23, 2025