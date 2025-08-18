Fraktura të shumta në fytyrë, si paraqitet situata e Alen Sherrit pas dëmtimit
Portieri i Kombëtares shqiptare, Alen Sherri, është larguar këtë mëngjes nga spitali pas një dëmtimi të pësuar në ndeshjen mes Frozinones dhe Monzës, e cila përfundoi me fitoren e ekipit të tij.
Sherri u shtrua ditën e djeshme për shkak të frakturave të shumta në fytyrë, të shkaktuara nga përplasja me një nga shokët e tij të skuadrës gjatë ndeshjes. Sipas mediave italiane, portieri ndodhet në gjendje të qëndrueshme dhe jashtë rrezikut për jetën.
Megjithatë, ai do të duhet të nënshtrohet kontrolleve të mëtejshme mjekësore për të vlerësuar plotësisht shkallën e dëmtimit dhe kohën e rikuperimit. Klubi dhe stafi mjekësor do të mbajnë nën monitorim gjendjen e tij gjatë ditëve në vijim.
Ky incident vjen në një moment të rëndësishëm për skuadrën, ndërsa Sherri pritet të jetë i gatshëm për ndeshjet e ardhshme pas rikuperimit të plotë.