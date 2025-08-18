LEXO PA REKLAMA!

Këmbimi valutor 18 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 09:52
Aktualitet

Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, dollari amerikan sot blihet me 82.1 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.

Monedha evropiane euro ka një kurs blerjeje prej 96.4 lekë dhe një kurs shitjeje prej 97.4 lekë.

Franga zvicerane sot blihet me 101.5 lekë dhe shitet me 102.9 lekë, ndërsa paundi britanik ka një kurs blerjeje prej 111 lekë dhe kurs shitjeje 112.6 lekë.

Këto vlera pasqyrojnë luhatjet e vazhdueshme në tregun e brendshëm, të ndikuara nga tregjet ndërkombëtare dhe dinamika ekonomike në vend.

