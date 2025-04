FOTO/ Nuk ka vend për kuqezinj, njihuni me formacionin më të shtrenjtë të Angli-Shqipëri

Të gjithë sytë do të jenë në “Wembley”, më 21 mars në orën 20:45. Kombëtarja shqiptare do të përballet me Anglinë në sfidën që çel kualifikueset e Botërorit 2026.

“Tre Luanët” e dominojnë tërësisht një formacion me lojtarët më të shtrenjtë, që të dyja skuadrat kanë në përbërje. Sipas “Transfermarkt”, duke konsideruar edhe pozicionet e dyta që lojtarët kanë, vlera totale e formacionit do të ishte 820 milionë euro.

Një shifër kjo që është 8 herë më e lartë se vlera e gjithë lojtarëve të grumbulluar nga Silvinjo. Mbrojtësit Konsa dhe Livramento janë lojtarët që kanë vlerën më të ulët në treg dhe janë pjesë e këtij formacioni. Ata vlerësohen me 35 milionë euro.

Më i shtrenjti i kësaj përballje është Bellingam. Ylli i Realit vlerësohet plot 180 milionë euro.

Top 11(4-2-3-1): Pikford, Koluill, Gei, Konsa, Livramento; Bellingam, Rajs; Gordon, Eze, Foden; Kejn