VIDEO/ Shkencëtarët zgjidhin misterin e qindra statujave Moai në Kili, ja si përfunduan në Ishullin Pashkëve
Origjina e kokave ikonike prej guri, statujave Moai të Ishullit të Pashkëve (Kili) është një nga misteret më të mëdha arkeologjike në botë. Por tani shkencëtarët pretendojnë se kanë zgjidhur një pjesë të rëndësishme të këtij misteri.
Me një peshë midis 12 dhe 80 tonëve, figurat masive prej guri i kanë hutuar shkencëtarët për dekada të tëra, pasi ata nuk kanë qenë në gjendje të kuptojnë se si qytetërimi i lashtë i ishullit i transportoi ato në pozicionet e tyre përfundimtare.
Siç raporton Daily Mail, duke përdorur një kombinim të modelimit 3D dhe eksperimenteve, shkencëtarët kanë konfirmuar se statujat në fakt “ecën” drejt destinacionit të tyre.
Duke studiuar gati 1,000 statuja, të njohura si moai, antropologët kanë arritur në përfundimin se populli Rapa Nui ka të ngjarë të ketë përdorur litarë për t’i “lëkundur” ato në një model zigzag.
Kjo teknikë u lejonte grupeve të vogla njerëzish të lëviznin moai-t masivë në distanca të gjata me relativisht pak përpjekje.
Një nga autorët e studimit, Profesor Carl Lipo i Universitetit Binghamton, thotë:
“Sapo të fillojë të lëvizë, nuk është aspak e vështirë, njerëzit i tërheqin me njërën dorë. Kursen energji dhe lëviz shumë shpejt. Pjesa e vështirë është të fillosh lëkundjen”.
Deri vonë, antropologët besonin se moait vendoseshin horizontalisht dhe tërhiqeshin në pozicionet e tyre përfundimtare, gjë që kërkonte shumë forcë dhe një numër të madh njerëzish, veçanërisht për statujat më të mëdha.
Por tani ka gjithnjë e më shumë prova se populli Rapa Nui kishte gjetur një zgjidhje më të zgjuar dhe më të thjeshtë. Duke lidhur litarë në të dyja anët e kokës dhe duke tërhequr alternativisht majtas dhe djathtas, statuja mund të “lëkundej” anash dhe të lëvizte përpara në një lëvizje “ecjeje”.
Profesor Lipo dhe bashkëpunëtori i tij, Profesor Terry Hunt nga Universiteti i Arizonës, e kishin testuar tashmë këtë teori në modele më të vogla, por donin të kontrollonin nëse ajo zbatohej edhe për moait më të mëdhenj.
Së pari, ata krijuan një model të detajuar 3D të një moai për të identifikuar se cilat karakteristika ndihmonin këtë mënyrë të veçantë transporti. Ata zbuluan se moai dukej se ishte projektuar qëllimisht për të qenë në gjendje të “ecte”.
Baza e tyre e madhe në formë D dhe pjerrësia përpara kontribuan në lëvizjen zigzag kur i tundnit majtas dhe djathtas. Për të testuar teorinë në botën reale, studiuesit ndërtuan një kopje të moait prej 4.35 tonësh bazuar në modelin e tyre 3D. Ashtu si origjinalet, ajo kishte një bazë në formë D dhe një qendër graviteti pak përpara.
Me një ekip prej vetëm 18 personash, ata arritën ta lëviznin statujën 100 metra në vetëm 40 minuta, shumë më shpejt se përpjekjet e mëparshme.
Studiuesit thonë se kjo është një provë shumë e fortë se moait më të mëdhenj u lëvizën në këtë mënyrë “të ecshme”.
Profesor Lipo thotë:
“Fizika ka kuptim. Ajo që pamë eksperimentalisht funksionon në praktikë. Dhe sa më e madhe të bëhet statuja, aq më mirë funksionon kjo metodë. Është e vetmja mënyrë se si mund të lëvizet”.
Edhe traditat gojore të ishullit pohojnë se statujat “ecën” nga guroret ku u ndërtuan deri në pozicionet e tyre përfundimtare.
Për ta forcuar më tej teorinë, studiuesit studiuan gjithashtu rrjetin e “rrugëve moai” që përshkojnë ishullin.
“Sa herë që lëvizin një statujë, duket sikur ndërtojnë edhe një rrugë. Rruga është pjesë e procesit të transportit”, thotë Profesor Lipo.
Këto rrugë të ndërtuara posaçërisht besohet se janë krijuar për të lehtësuar transportin e statujave, dhe forma e tyre është ideale për “ecjen” e moait. Ato janë rreth 4.5 metra të gjera dhe kanë një profil konkav, i cili ndihmon në stabilizimin e statujës dhe lëvizjen e saj përpara më lehtë.
Profesor Lipo përfundon se:
“Kjo tregon sa të zgjuar ishin njerëzit Rapa Nui. Ata e kishin kuptuar. Ata meritojnë merita për atë që arritën, kemi shumë për të mësuar prej tyre dhe parimeve të tyre”.
Çfarë janë statujat Moai?
Moai janë figura njerëzore monolitike (të vetme) të gdhendura nga populli Rapa Nui në Ishullin e Pashkëve, i vendosur në Oqeanin Paqësor dhe një provincë e Kilit, midis viteve 1250 dhe 1500 pas Krishtit.
Të gjitha statujat kanë koka jashtëzakonisht të mëdha dhe besohet se përfaqësojnë paraardhës të hyjnizuar. Ekzistojnë 887 statuja, shumica e të cilave janë të kthyera nga brendësia, me një lartësi mesatare prej rreth 4 metrash.
Vetëm 53 Moai nuk janë bërë prej shtufi, pra hiri vullkanik i ngjeshur, ndërsa rreth 100 mbajnë “kapele” ose “nyje” të kuqe skorie, të quajtura pukao.
Çfarë simbolizojnë ato?
Në vitin 1979, arkeologët pohuan se statujat ishin projektuar të kishin sy të bërë prej korali. Mendohet se figurat simbolizojnë autoritetin dhe pushtetin. Ato mund të kenë mishëruar ish-krerë dhe ishin mbajtës të shpirtrave ose “mana” (fuqi mbinatyrore, shpirtërore).
Ato janë pozicionuar në mënyrë që paraardhësit e lashtë të mbikëqyrnin fshatrat, ndërsa shtatë prej tyre të shikonin nga deti për të ndihmuar udhëtarët të gjenin tokë. Megjithatë, mbetet një mister se si u transportuan gurët e mëdhenj të gdhendur në vendin e tyre.
Në vendndodhjen e tyre të izoluar pranë brigjeve të Kilit, besohet se banorët e lashtë të Ishullit të Pashkëve u zhdukën nga luftëra të përgjakshme, ndërsa luftonin për burimet gjithnjë e më të kufizuara të ishullit.
E tëra çfarë lanë pas ishin kokat gjigante prej guri ikonike dhe një ishull i mbushur me copa të mprehta trekëndëshe qelqi vullkanik, të cilat disa arkeologë kanë besuar prej kohësh se janë përdorur si armë.