“Do rishikojmë sigurinë në të gjitha gjykatat”- Ministrja e Brendshme, Koçiu: Vrasja në Apel, akti i rëndë
Duke mos mundur të mbajë fjalën e saj në Kuvend, ditën e sotme sa i përket ngjarjes së rëndë të vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja, ministrja e Brendshme Albana Koçiu ka shfrytëzuar rrjetet sociale për të dhënë sqarime shteruese dhe planet për një paketë të re sigurie në gjykata dhe prokurori.
Ministrja e Brendshme Albana Koçiu e cilësoi ngjarjen si shumë të rëndë dhe dënoi me forcë aktin. Ajo tha se Policia reagoi në kohë, arrestoi autorin dhe po bashkëpunon me Prokurorinë për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Ministrja njoftoi se në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë do të ndërmerren masa për forcimin e sigurisë në gjykata, përfshirë:
Rishikim të protokolleve mes Policisë dhe institucioneve të drejtësisë;
Shtim të masave fizike të sigurisë brenda dhe jashtë gjykatave;
Vendosje të një sistemi inteligjent monitorimi.
Koçiu tha se aktualisht, Garda mbron vetëm gjyqtarët dhe prokurorët e posaçëm, por do të rishikohet edhe mbrojtja për magjistratë të tjerë, kur ka rrezik.
Ajo kërkoi bashkëpunim institucional dhe dënoi politizimin e ngjarjes nga opozita.
Postimi i ministres Koçiu:
Për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme dhe klimës së tensionuar që opozita krijon në seancë plenare, e në pamundësi për të mbajtur fjalën e plotë në Kuvend, po përdor këtë dritare për të komunikuar qendrimin tim si Ministër i Punëve të Brendshme, për opinionin publik, në lidhje me ngjarjen e rëndë në Gjykatën e Apelit.
I nderuar Kryetar i Kuvendit,
Të nderuar kolegë deputetë,
Vrasja e gjykatësit Astrit Kalaja në sallën e gjyqit është pa dyshim një ngjarje shumë e rëndë, e cila nuk duhej të ndodhte!
Nga kjo sallë, dënoj përsëri me forcë këtë akt barbar dhune dhe shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e viktimës, kolegët e tij dhe u uroj shërim të shpejtë të lënduarve.
Duke u ndalur tek ngjarja, siç jeni bërë me dije, përmes komunikimeve të detajuara nga Policia e Shtetit, strukturat policore reaguan në kohë. Autori u ndalua, ndërsa grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë nisën veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Brenda pak orësh u siguruan provat dhe u sqaruan motivet e këtij krimi. Jam e bindur se autori do të përballet me forcën e plotë të ligjit!
Ajo që dua të theksoj, është se ky akt nuk mundet të shërbejë për të përçuar pasiguri apo për të zhbërë besimin e njerëzve tek drejtësia dhe institucionet e sigurisë.
Përkundrazi, kjo ngjarje duhet të na shtyjë të gjithëve ne, brenda e jashtë kësaj salle, të reflektojmë dhe të veprojmë më shpejt për të forcuar mbrojtjen e sistemit gjyqësor, në ato pika ku konstatohen dobësi.
Së bashku me Ministrinë e Drejtësisë dhe në koordinim me institucionet e drejtesisë, do të rishikojmë masat e sigurisë në gjykata, e jo vetëm.
Në përfundim, do të hartojmë një paketë të plotë duke përfshirë rishikimin e protokolleve të bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe institucioneve të drejtësisë;
Forcimin e sigurisë fizike brenda dhe përreth ambienteve të gjykatave; si dhe një sistem të integruar monitorimi inteligjent për të parandaluar e neutralizuar çdo akt dhune.
Aktualisht, dua të sqaroj opinionin publik se në përputhje me detyrimet ligjore, Garda e Republikës ruan dhe mbron gjyqtarët e prokurorët e Gjykatave kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si dhe Drejtorin e Byrosë Kombëtare të Hetimit.
Gjithashtu, magjistratëve u sigurohet mbrojtje e veçantë personale, e familjes dhe e pasurisë, kur gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij, u rrezikohet jeta, shëndeti, familja ose prona.
Jemi absolutisht të angazhuar që të rishikojmë kornizën e mbrojtjes vetjake të ofruar deri tani për t’a fuqizuar edhe më tej paprekshmërinë dhe sigurinë në detyrë të magjistratëve.
Në këtë rrugë, do të ecim përpara me të njëjtën vendosmëri dhe bindje të palëkundur që na ka shoqëruar edhe në rrugën e vështirë dhe të gjatë të bërjes realitet të reformës më të thellë dhe më transformuese në historinë e shtetit shqiptar.
Reforma në drejtësi është ajo reformë që i ka dhënë fund kohës së të paprekshmëve nga ligji. I ka dhënë fund dy standarteve në aksesin ndaj drejtësisë.
Procesi i vetingut udhëhoqi transformimin historik të figurës së gjykatësit dhe prokurorit, që sot është një figurë e cliruar nga lidhjet politike, lidhjet korruptive apo ato kriminale.
Produktet më të qarta të punës sonë janë institucionet e reja, të cilat së bashku me Policinë e Shtetit, sipas të gjithë anketimeve të pavarura, janë ato që gëzojnë besimin më të madh mes qytetarëve.
Në realizimin e reformës në drejtësi, kjo qeveri ka treguar një vullnet të hekurt dhe të panegociueshëm.
Do të tregojmë përsëri të njëjtin vullnet, për përsosjen e mëtejshme të sistemit dhe rritjen e standarteve të sigurisë.
Ky është momenti jo për të treguar dobësi, as për të negociuar, por për të demonstruar të gjithë forcën dhe seriozitetin e shtetit shqiptar!
E fundit, por e diktuar nga narrativa politike që fatkeqësisht ka shoqëruar këtë ngjarje nga kampi i opozitës, dua të distancohem plotësisht nga e gjithë tentativa e shëmtuar për të instrumentalizuar dhe politizuar vrasjen.
Jeta e çdo njeriu, aq më tepër e një shërbëtori të drejtësisë të rënë në krye të detyrës nuk mund të përdoret për kapital apo interesa të ngushta politike.
Sot nuk është koha për të drejtuar gishtin apo për të kërkuar fajtorë politikë.
Është koha për bashkëpunim institucional mes të gjitha pushteteve dhe aktorëve përgjegjës, për të analizuar me përgjegjësi çdo hallkë të sistemit dhe për të ndërtuar masa konkrete që garantojnë sigurinë dhe integritetin e gjyqtarëve e prokurorëve në të gjithë vendin.
Faleminderit!