Kushton sa një avion, çanta e famshme e “Louis Vuitton” në formë avioni

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 17:01
Showbiz

Një nga krijimet më të guximshme që moda ka parë ndonjëherë, çanta e famshme në formë avioni e “Louis Vuitton” me çmim marramendës prej 39,000 dollarësh, ka ndezur debat të gjerë jo vetëm për luksin që përfaqëson, por edhe për mënyrën si sfidon vetë konceptin e modës.

E dizajnuar nga i ndjeri Virgil Abloh, drejtori artistik legjendar i linjës për meshkuj të Louis Vuitton, kjo vepër surreale u prezantua për herë të parë në pasarelën e koleksionit Vjeshtë/Dimër 2021.

E punuar me materialin ikonik me logo të shtëpisë së modës, çanta përfshin krahë të formuar plotësisht si avion, motorë, trup avioni dhe madje edhe një kabinë piloti, një kombinim i padiskutueshëm mes aviacionit dhe modës së lartë.

Kritikët e shohin si një satirë ndaj tepricës dhe luksit të pakufishëm, duke e krahasuar madje me një avion të vërtetë Cessna të vitit 1968, i cili thuhet se kushton më pak se vetë çanta.

Por për ndjekësit e modës dhe ekspertët e fushës, kjo është një vepër arti avangarde, një bashkim mes funksionit dhe fantazisë, që shkel me vetëdije çdo kufi tradicional të dizajnit.

