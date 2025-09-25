LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

TMERR/ Miu masakron fëmijën 2-vjeçar, i gërryen veshin dhe fytyrën! Prindërit: Ka dëmtime të rënda...

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 17:55
Soft

TMERR/ Miu masakron fëmijën 2-vjeçar, i gërryen veshin dhe

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në qytetin Le Havre të Normandisë në Francë, ku një djalë 2-vjeçar, është sulmuar brutalisht nga një mi gjigant ndërsa flinte në shtratin e tij.

Prindërit e gjetën fëmijën të mbuluar me gjak dhe jashtëqitje të miut mëngjesin e 21 shtatorit, ndërsa shtrati i tij kishte njolla të dukshme gjaku.

TMERR/ Miu masakron fëmijën 2-vjeçar, i gërryen veshin dhe

Nëna e tij, Amel, e përshkroi momentin si makth.

“Nuk do t’ia uroja askujt ta gjente fëmijën e tij në gjendjen që gjeta timin” tha ajo.

I vogli ka pësuar dëmtime të rënda në vesh, fytyrë dhe dorë, ndërsa ka edhe mavijosje, flluska dhe një sy të nxirë. Mjekët po shqyrtojnë mundësinë e një transplanti lëkure ose rindërtimi të veshit, pasi gjendja e tij mbetet kritike. Aktualisht ai po trajtohet edhe për një infeksion serioz në dorë.


Pas ngjarjes, babai i fëmijës instaloi një kamerë sigurie në dhomë dhe pa se një mi “i madh sa një mace” zvarritej nëpër shtrat. Pak më vonë, miu u kap dhe u vra.

Banorët e zonës shprehin indinjatën e tyre, duke thënë se prej muajsh kanë paralajmëruar për pushtimin nga minjtë në ndërtesën ku jetonte familja. Një banor tha për mediat franceze:

“I shohim edhe ditën, duke vrapuar nëpër korridore e duke hyrë në apartamente sapo hapet dera”.

Familja është zhvendosur përkohësisht në një hotel, ndërsa autoritetet lokale përballen me kritika për mungesën e reagimit ndaj ankesave të përsëritura për gjendjen e rrënuar të ndërtesës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion