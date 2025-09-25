Mysafir i veçantë! Presidenti turk "SURPRIZOHET" nga zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë (FOTO)
Pas pjesëmarrjes në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, udhëtoi drejt Uashingtonit, ku u prit në Blair House rezidenca zyrtare për mysafirët e veçantë të Presidentit amerikan.
Pritja në këtë ndërtesë historike, një simbol i afërsisë dypalëshe, u bë me ftesë të Presidentit Donald Trump.
Në hyrje të Blair House u vendos flamuri turk, duke theksuar rëndësinë simbolike të kësaj vizite në një kohë të ndjeshme për marrëdhëniet SHBA–Turqi.
Takimi mes dy liderëve në Shtëpinë e Bardhë, i planifikuar për orën 18:00 me orën greke, pritet të përqendrohet në bisedimet për programin amerikan të avionëve luftarakë F-35 dhe çështjen e F-16-ve, për të cilat Erdogan ka shprehur interes të vazhdueshëm.
Në një intervistë për “Fox News”, Erdogan tha se do të shtrojë çështjen e blerjes dhe mirëmbajtjes së avionëve, duke theksuar:
“Presim që SHBA të bëjë atë që është e nevojshme – si për F-35 ashtu edhe për çështjen e F-16.”
Nuk priten deklarata të përbashkëta pas takimit, ndërsa vëmendja mbetet tek rezultatet konkrete të bisedimeve që prekin një nga çështjet më të ndjeshme të bashkëpunimit ushtarak SHBA–Turqi.