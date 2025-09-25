Blerta Celibashi emocionohet gjatë intervistës, Princi e mbështet. Ajo që u pa në rrjetet sociale ishte...
Blerta Celibashi ka treguar momentet e saj më emocionuese gjatë intervistës së saj të parë publike, e cila u zhvillua pranë Princ Lekës.
Me një shprehje të fortë, ajo tha, “Ky moment ose do të na forconte, ose do të na ndante përgjithmonë.” Kjo intervistë ndodhi në kuadër të hapjes së sezonit të ri të programit “Mirëmbrëma Yje,” moderuar nga Arbana Osmani. Çifti, i cili është bërë subjekt i shumicës së diskutimeve së fundmi, u shfaq në fragmente emocionuese në platformën “YouTube”, ku Blerta u shfaq e përlotur, ndërsa Princi Leka e mbante fort për dore.
Në intervistë, Leka korektonte perceptimet e krijuara nga mediat dhe rrjetet sociale, duke theksuar se ato shpesh ishin të gabuara. Ai e karakterizoi periudhën e kaluar si një “kartolinë të bukur,” që megjithatë, sipas tij, ishte “krejtësisht e rreme.”
Kjo e bën mesazhin e tij për momentet e vërteta që përjetuan, duke sugjeruar se jo gjithçka që shihet në publik pasqyron realitetin e tyre.
Pjesa e intervistës duket se prek ndjeshëm ndjekësit, duke shkaktuar reagime në rrjetet sociale. Disa ndjekës kritikuan moderatoren Arbana Osmani për ftesën e këtij çifti në programin e saj, duke e quajtur si një rrezik për reputacionin e saj.
Kjo tregon tensionin e krijuar nga historia e komplikuar që i shoqëron ata, e cila gjithashtu përfshin marrëdhënien e Princ Lekës me Elia Zaharinën, që dukej si një pjesë e rëndësishme e diskutimeve.
Një element i veçantë në këtë intervistë është emocionaliteti i shfaqur nga Blerta, që reflekton presionin dhe përvojat që ata kanë kaluar si çift.
Kjo bisedë e ngrohtë dhe e sinqertë duket se i ka dhënë mundësinë të gjithëve për të parë një tjetër krah të historisë së tyre, duke e bërë atë më të lidhur emocionalisht me ndjekësit e programit.
Intervista pritet të bëhet një nga më të përfolurat në mediat shqiptare, e cila angazhon një audiencë të gjerë dhe e bën temën e dashurisë dhe vështirësive mes çiftëve më të rëndësishme në diskursin publik.