Studimi tregon: 17 minuta pushim mund t’ju rikarikojnë për një ditë të tërë pune
Një studim i ri ka zbuluar një formulë të thjeshtë dhe efikase për të rritur produktivitetin gjatë ditës së punës. Përkundër asaj që shumë mund të mendojnë, pushimet e shkurtra prej 5-10 minutash nuk janë të mjaftueshme për të rikarikuar mendjen tuaj. Në fakt, këto pushime të shpejta nuk ndihmojnë në përmirësimin e produktivitetit dhe mund të kenë efektin e kundërt, duke rritur lodhjen dhe zvogëluar fokusin.
Formula ideale për produktivitet është 52 minuta punë të përqendruar, pasuar nga 17 minuta pushim. Ky interval i kombinuar ndihmon trurin të rikarikohet pa humbur fokusin. Pushimi i plotë 17 minutësh i jep mundësinë trurit të rifreskohet dhe të kthehet me energji për një periudhë tjetër të përqendruar pune.
Mirëpo të gjithë ju duhet të keni parasysh se nëse qëndroni ulur për periudha të gjata, mund të ndjeni humbje motivimi dhe lodhje mendore, duke reduktuar efikasitetin e punës suaj. Kjo është arsyeja pse pushimet e shkurtra mund të mos mjaftojnë për t’ju ndihmuar të ruani nivelin e produktivitetit.
Për të punuar më inteligjent dhe jo më shumë, është thelbësore që të zbatoni këtë rutinë të menaxhimit të kohës që do t’ju ndihmojë të qëndroni të përqendruar dhe të motivuar për gjatë gjithë ditës.