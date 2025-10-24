Torturoi dhe vrau 12-vjeçaren, dënohet me burgim të përjetshëm 27-vjeçarja në Francë
Një grua që përdhunoi dhe vrau 12-vjeçaren Lola Daviet në Paris është dënuar me burgim të përjetshëm. Dahbia Benkired duhet të kalojë të paktën 30 vjet burg pasi një panel gjyqtarësh dhe një jurie vendosën të japin dënimin më të ashpër të mundshëm në vend.
Një dënim me burgim për gjithë jetën është jashtëzakonisht i rrallë në Francë dhe Benkired është gruaja e parë që e merr atë. Ata që janë dënuar përfshijnë vrasësin serial dhe përdhunuesin Michel Fourniret dhe xhihadistin Salah Abdeslam, i cili mori pjesë në sulmet e Parisit në vitin 2015, të cilat vranë 130 persona.
12-vjeçarja u vra në tetor 2022. Trupi i saj u zbulua në një kuti plastike në oborrin e ndërtesës ku ajo jetonte në Parisin verilindor. Benkired u ekzaminua nga ekspertë psikiatrikë dhe u zbulua se kishte tipare “psikopatike”, por përndryshe ishte në gjendje të mirë mendore.
Sipas raportimeve, Benkired e joshi Lolën të hynte në një apartament që motra e saj e madhe po e jepte me qira. Për më shumë se një orë e gjysmë, Benkired e nënshtroi 12-vjeçaren ndaj një sulmi seksual përpara se ta sulmonte me gërshërë.