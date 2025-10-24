LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tensionet me Venezuelën, Trump paralajmëron ndërhyrje tokësore në vendin latin

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 20:24
Bota

Tensionet me Venezuelën, Trump paralajmëron ndërhyrje

Presidenti Donald Trump ka sinjalizuar se SHBA-të mund të zgjerojnë veprimet e tyre ushtarake kundër grupeve të kontrabandës së drogës që i lidh me Venezuelën, nga operacionet detare në ato tokësore.

Duke folur në një konferencë për shtyp të enjten, Trump vlerësoi atë që e përshkroi si sukses të madh në kapjen e “anijeve të drogës” të dyshuara si të lidhura me shtetin venezuelian. “Drogat që vijnë nga deti janë rreth 5% të asaj që ishin një vit më parë”, tha ai.

“Toka do të jetë e radhës”, shtoi ai, pa dhënë hollësi se ku dhe kur mund të ndodhin sulme të mundshme.

Trump gjithashtu kundërshtoi idenë se i duhet një deklaratë lufte nga Kongresi për sulmet ndaj trafikantëve të dyshuar të drogës. “Mund të shkojmë në Senat; mund të shkojmë në Kongres dhe t’u tregojmë atyre për këtë, por nuk mund ta imagjinoj që ata do të kenë ndonjë problem me këtë”, tha ai.

Në javët e fundit, operacionet detare dhe ajrore të SHBA-së kanë goditur ato që Uashingtoni i quan anije droge të lidhura me Venezuelën në Karaibe dhe Paqësor, duke vrarë dhjetëra njerëz. Karakasi mohon të ketë ndonjë rol në trafikun e narkotikëve dhe e ka akuzuar Uashingtonin se kërkon “ndryshim regjimi”.

Tensionet u rritën më tej pasi Trump tha javën e kaluar se kishte autorizuar aktivitetin e fshehtë të CIA-s brenda Venezuelës. Presidenti Nicolas Maduro e përshkroi pranimin publik si të pashembullt dhe “të dëshpëruar”, ndërsa e vuri ushtrinë në gatishmëri të lartë. Ai paralajmëroi gjithashtu se Venezuela mban një arsenal të madh sistemesh mbrojtëse ajrore Igla-S të epokës sovjetike.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion