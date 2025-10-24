Tensionet me Venezuelën, Trump paralajmëron ndërhyrje tokësore në vendin latin
Presidenti Donald Trump ka sinjalizuar se SHBA-të mund të zgjerojnë veprimet e tyre ushtarake kundër grupeve të kontrabandës së drogës që i lidh me Venezuelën, nga operacionet detare në ato tokësore.
Duke folur në një konferencë për shtyp të enjten, Trump vlerësoi atë që e përshkroi si sukses të madh në kapjen e “anijeve të drogës” të dyshuara si të lidhura me shtetin venezuelian. “Drogat që vijnë nga deti janë rreth 5% të asaj që ishin një vit më parë”, tha ai.
“Toka do të jetë e radhës”, shtoi ai, pa dhënë hollësi se ku dhe kur mund të ndodhin sulme të mundshme.
Trump gjithashtu kundërshtoi idenë se i duhet një deklaratë lufte nga Kongresi për sulmet ndaj trafikantëve të dyshuar të drogës. “Mund të shkojmë në Senat; mund të shkojmë në Kongres dhe t’u tregojmë atyre për këtë, por nuk mund ta imagjinoj që ata do të kenë ndonjë problem me këtë”, tha ai.
Në javët e fundit, operacionet detare dhe ajrore të SHBA-së kanë goditur ato që Uashingtoni i quan anije droge të lidhura me Venezuelën në Karaibe dhe Paqësor, duke vrarë dhjetëra njerëz. Karakasi mohon të ketë ndonjë rol në trafikun e narkotikëve dhe e ka akuzuar Uashingtonin se kërkon “ndryshim regjimi”.
Tensionet u rritën më tej pasi Trump tha javën e kaluar se kishte autorizuar aktivitetin e fshehtë të CIA-s brenda Venezuelës. Presidenti Nicolas Maduro e përshkroi pranimin publik si të pashembullt dhe “të dëshpëruar”, ndërsa e vuri ushtrinë në gatishmëri të lartë. Ai paralajmëroi gjithashtu se Venezuela mban një arsenal të madh sistemesh mbrojtëse ajrore Igla-S të epokës sovjetike.