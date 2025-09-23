Skandal në Egjipt / Byzylyku prej ari i faraonit legjendar u vodh nga muzeu dhe u shkri për skrap
Zyrtarët egjiptianë njoftuan këtë javë se një byzylyk 3,000-vjeçar që i përkiste një faraoni të lashtë ishte vjedhur nga Muzeu i famshëm Egjiptian i Kajros dhe më pas ishte shkrirë për ar.
Ministri i Turizmit dhe Antikiteteve, Sherif Fathy, tha në një intervistë televizive të shtunën vonë se byzylyku ??ishte vjedhur më 9 shtator, ndërsa zyrtarët në muze po përgatisnin objekte për një ekspozitë në Itali. Ai fajësoi "mungesën" në zbatimin e procedurave në objekt dhe tha se prokurorët ende po hetonin.
Byzylyku, që përmbante një rruazë lapis lazuli, i përkiste Faraonit Amenemope, i cili mbretëroi rreth 3,000 vjet më parë. Autoritetet thanë se byzylyku ishte marrë nga një laborator restaurimi në muze dhe më pas ishte kaluar nëpër një zinxhir tregtarësh përpara se të shkrihej. Ministri tha se laboratori nuk kishte kamera sigurie.
Katër të dyshuar janë arrestuar, përfshirë një specialist restaurimi në muze, i cili rrëfeu se ia kishte dhënë byzylykun një të njohuri që zotëron një dyqan argjendi në lagjen Sayyeda Zainab të Kajros. Dyshohet se më vonë iu shit pronarit të një punishteje ari për një shumë ekuivalente prej rreth 3,800 dollarësh.
Përfundimisht byzylyku iu shit për rreth 4,000 dollarë një punëtori në një punishte tjetër ari, i cili e shkriu byzylykun për të bërë bizhuteri të tjera ari.
Të dyshuarit rrëfyen krimet e tyre dhe paratë u sekuestruan, tha ministria në një deklaratë të enjten.
Ministria publikoi gjithashtu një video të kamerës së sigurisë që tregon një pronar dyqani duke marrë një byzylyk, duke e peshuar atë dhe më pas duke i paguar njërit prej të dyshuarve.