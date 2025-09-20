“Situata në Onkologjik skandaloze”/ Gazetari: Pacientëve ju thonë nuk është bërë tenderi
Gazetari Osman Stafa duke folur në Mcn, e konsideroi situatën në Spitalin Onkologjik si skandaloze. Ai theksoi se gratë që vuajnë nga kanceri gjinekologjik nuk marrin imunoterapinë pembrolizumab.
Po ashtu Stafa bën me dije se është jashtë funksionit pajisja e pazëvendësueshme brakiterapi, pasi s’është bërë tenderi i mirëmbajtjes.
Gazetari tha se ministrja e re e Shëndetësisë, Evis Sala, sot nuk foli nëse në përvojën e saj spitalore jashtë vendit është përballur me mungesë të Pet-Scan-it, sikurse ndodh prej dekadash në Shqipëri.
“Është shumë skandaloze situata sidomos në Spitalin Onkologjik.
Pak ditë më parë u kam dërguar një letër të gjitha grave të Kuvendit, që i lajmëroja në lidhje me këtë lloj skandali, ku gratë që vuajnë nga kanceri gjinekologjik nuk marrin imunoterapinë pembrolizumab, ndërkohë ata që kanë kancer melanomë, kancer lëkure apo të mushkrive, është i rimbursueshëm.
Përmenda edhe emrin e një gruaje që e kam bërë si kazus publik, Hava Tafa, e cila tashmë kanë kaluar 10 ditë dhe s’e ka bërë imunoterapinë. Seancat e mëhershme djali ia ka siguruar nga xhepi, duke i blerë medikamentin në Turqi.
Një problematikë tjetër jo normale është që vet mjekët e Onkologjikut s’u deklarojnë pacientëve për terapitë që ndoshta u bëjnë më shumë punë.
Është shumë e tmerrshme që prej më shumë se dy muajsh pajisja jetëshpëtuese brakiterapi është jashtë funksionit, sepse s’është bërë tenderi i mirëmbajtjes.
Kjo pajisje shërben vetëm për gratë që vuajnë nga kanceri gjinekologjik, bën rrezatimin e brendshëm të kancerit. Nuk zëvendësohet kjo pajisje dhe ky trajtim për gratë.
S’foli sot ministrja e Shëndetësisë dhe s’e di në gjithë atë CV-në e madhe që ajo ka, a ka patur pacientë të Onkologjikut që s’kanë patur pajisjen e Pet-Scan-it në spitalet ku ajo ka qenë. Në Shqipëri për 30 vite pacientët që vuajnë nga kanceri gjekonologjik kanë marrë rrugët e Turqisë, Greqisë, Italisë, duke paguar miliona lekë për Pet-Scan-in.
Pacientët janë detyruar të shesin shtëpi, toka, kafshë shtëpiake, sepse do duhen lekë, dhe i kanë blerë medikamentet afër QSUT, që bënin kontrabandë në treg të zi të medikamenteve. Sekserët hynin në QSUT dhe të lidhur me mjekë të caktuar, çonin pacientët në X farmaci dhe Y farmaci. Komunikimet e atyre mjekëve janë skandaloze, i kanë lënë njerëzit në mëshirë të fatit. Është skandaloze që shteti shqiptar s’bën asgjë”.