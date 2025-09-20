“Shpejt, ministrat ‘jo njeri’ do të bëhen standard” / Rama: Vetëm hajdutët shqyrtojnë se si të vjedhin Diellin
Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj kritikave për ministren e Inteligjencës Artificiale të prokurimeve publike, Diellën.
Ai e ka quajtur një situatë çmenduri dhe ka theksuar se ministrat që nuk janë njerëz, siç e quan ai Diellën, do të bëhen normalitet në qeverisje shumë shpejt. Rama beson se duhet të shfrytëzohet Inteligjenca Artificiale për të përmirësuar proceset që i shërbejnë më mirë publikut.
Ai ka kritikuar mentalitetin e atyre që dyshojnë për nijet e Diellës, duke thënë se pyetje si “si do vjedhë Diella” vijnë vetëm nga ata që kanë pasur një të kaluar të lidhur me korrupsionin. Sipas tij, një njeri normal nuk do ta kishte këtë mendësi, por Rama sugjeron se ata që mëton të keqjnë të tjerët shpesh e bëjnë këtë për të mbrojtur interesat e veta.
Rama ka shpjeguar se Diella do të merret me dy faza kritike në procesin e tenderëve ku korruptiviteti ndikon. Faza e parë përfshin formulimin e terma-dhe-referencës, ku diçka e tillë ishte vënë re në një tender të vitit 2013 për ndërtimin e një tuneli, pasi kërkohej përvojë të caktuar. Faza e dytë lidhet me vlerësimin e dokumentacionit, ku shpjegon se asnjë kriter i paligjshëm nuk do të mund të ushtrojë ndikim.
Ai thekson se Diella është në procesin e eliminimit të trajtimit preferencial për ndonjë individ, duke siguruar që çdo proces të jetë transparent dhe i ndershëm.
Rama duket optimist për të ardhmen e Inteligjencës Artificiale në prokurimet publike dhe progreso në luftën ndaj korrupsionit. Ai thekson se me këto reforme, synohet të arrihet një nivel më të lartë të transparencës dhe ndershmërisë në tenderët publikë. Rama i bën thirrje përndihmë dhe mbështetje për të realizuar këto qëllime.