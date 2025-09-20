Pasojat e punës në call-center: 60% e të rinjve kanë probleme me shtyllën kurrizore, dëgjimin dhe shikimin.
Mijëra të rinj në Shqipëri kanë zgjedhur të punojnë në call-center, jo për pasion, por për shkak të mungesës së mundësive të tjera punësimi, e ndonëse shpesh kanë një diplomë.
Kjo situatë i detyron ata të bëjnë kompromise me shëndetin e tyre, duke kaluar orë të zgjatura ulur përpara kompjuterëve, me kufje në vesh, pa marrë parasysh pasojat shëndetësore që mund të sjellë ky lloj punimi.
Një studim i fundit tregon se rreth 60% e punonjësve në këtë sektor kanë raportuar probleme shëndetësore, përfshirë dëmtim të shtyllës kurrizore, probleme me dëgjimin dhe shikimin, si dhe çështje të shëndetit mendor, për shkak të stresit dhe presionit që shkaktojnë thirrjet e gjata telefonike.
Sipas Ilir Xhemalaj, përfaqësues në Sindikatën Kombëtare të Operatorëve Telefonikë, 95% e punonjësve raportojnë probleme si spoliartroza, si dhe shqetësime për sytë dhe veshët.
Shumica e call-centerëve punojnë në ambiente të qira, pa respektuar standardet e nevojshme për hapësirën, dritën dhe kushte më të mira për punonjësit. Një punonjës me 16 vjet përvojë shprehet se ka një kompjuter të vjetër nga viti 2010 dhe ndajnë kufjet me kolegët, duke punuar në turne.
Të rinjtë shpesh janë të detyruar të punojnë më shumë se orari i parashikuar në kontratë, duke bërë të pamundur të arrijnë një pagë të mjaftueshme për jetesën, për të cilën, sipas tyre, duhet të qëndrojnë të paktën dyfish orë.
Mjeku që duhet të bëjë kontrolle shëndetësore në këto ambiente, ka rezultuar se është vetëm një emër në letër, pasi kontrollet fizike të punonjësve nuk kryhen asnjëherë. Kjo situatë tregon mungesën e regullave dhe kujdesit për shëndetin e punonjësve në këtë sektor, që është bërë një mundësi e detyrueshme për të rinjtë shqiptarë. Sfidat shëndetësore dhe kushtet e punës ofrojnë një pamje të errët të asaj që ata duhet të përballen në një treg të punësithi as ç’ka jep shpresë.