LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nga puna e UNMIK te tensionet Prishtinë-Beograd, Këshilli i Sigurimit të OKB diskuton nesër për Kosovën

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 21:07
Kosovë&Rajon

Nga puna e UNMIK te tensionet Prishtinë-Beograd, Këshilli i Sigurimit

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë nesër në Nju Jork raportin e ri gjashtëmujor të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, mbi punën e Misionit të OKB-së në Kosovë (UNMIK).

Raporti i Guterres për periudhën nga 16 marsi deri më 15 shtator 2025, i cili iu dërgua anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së më 10 tetor, do të prezantohet në seancë nga kreu në detyrë i UNMIK-ut, Milbert Dongjoon Shin.

Pritet që Shin të tregojë në seancë se është bërë pak përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe se tensionet midis Beogradit dhe Prishtinës janë ende të pranishme, sipas portalit të specializuar Raporti i Këshillit të Sigurisë.

Raporti i fundit i Guterres thotë, ndër të tjera, se autoritetet e Kosovës kanë vazhduar të mbyllin dhe të marrin kontrollin e institucioneve të drejtuara nga Serbia, duke përfshirë Fondin e Sigurimeve Pensionale dhe Invalidore dhe Shërbimin Kombëtar të Punësimit në Leposaviq, si dhe kompanitë rajonale të furnizimit me ujë në Mitrovicën e Veriut dhe Zubin Potok dhe Fondin Republikan të Sigurimeve Shëndetësore.

Beogradi dënoi ashpër mbylljen e këtyre institucioneve, të cilat u kritikuan edhe nga aktorët ndërkombëtarë, përfshirë BE-në dhe OKB-në. Më 14 shtator, UNMIK-u shprehu shqetësimin e tij për këto lëvizje nga Prishtina dhe përsëriti thirrjen e tij që të gjitha çështjet e hapura të zgjidhen brenda kornizës së dialogut të Brukselit.

Sheen pritet t’i përsërisë këto mesazhe dhe të nxjerrë në pah shqetësimet në lidhje me ndikimin e mbylljeve institucionale në jetesën e banorëve dhe aksesin në shërbime dhe lehtësira themelore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion