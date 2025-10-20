Nga puna e UNMIK te tensionet Prishtinë-Beograd, Këshilli i Sigurimit të OKB diskuton nesër për Kosovën
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë nesër në Nju Jork raportin e ri gjashtëmujor të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, mbi punën e Misionit të OKB-së në Kosovë (UNMIK).
Raporti i Guterres për periudhën nga 16 marsi deri më 15 shtator 2025, i cili iu dërgua anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së më 10 tetor, do të prezantohet në seancë nga kreu në detyrë i UNMIK-ut, Milbert Dongjoon Shin.
Pritet që Shin të tregojë në seancë se është bërë pak përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe se tensionet midis Beogradit dhe Prishtinës janë ende të pranishme, sipas portalit të specializuar Raporti i Këshillit të Sigurisë.
Raporti i fundit i Guterres thotë, ndër të tjera, se autoritetet e Kosovës kanë vazhduar të mbyllin dhe të marrin kontrollin e institucioneve të drejtuara nga Serbia, duke përfshirë Fondin e Sigurimeve Pensionale dhe Invalidore dhe Shërbimin Kombëtar të Punësimit në Leposaviq, si dhe kompanitë rajonale të furnizimit me ujë në Mitrovicën e Veriut dhe Zubin Potok dhe Fondin Republikan të Sigurimeve Shëndetësore.
Beogradi dënoi ashpër mbylljen e këtyre institucioneve, të cilat u kritikuan edhe nga aktorët ndërkombëtarë, përfshirë BE-në dhe OKB-në. Më 14 shtator, UNMIK-u shprehu shqetësimin e tij për këto lëvizje nga Prishtina dhe përsëriti thirrjen e tij që të gjitha çështjet e hapura të zgjidhen brenda kornizës së dialogut të Brukselit.
Sheen pritet t’i përsërisë këto mesazhe dhe të nxjerrë në pah shqetësimet në lidhje me ndikimin e mbylljeve institucionale në jetesën e banorëve dhe aksesin në shërbime dhe lehtësira themelore.