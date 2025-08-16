Shkenca e gjumit: Teknologjia që “pastron” trurin gjatë natës
Gjumi nuk është vetëm pushim për trupin – ai është thelbësor për shëndetin e trurit. Studiuesit kanë zbuluar se gjatë gjumit të thellë, truri aktivizon një mekanizëm natyral “pastrimi”. Përmes qarkullimit të lëngut cerebrospinal, ai largon mbetjet toksike dhe proteinat e dëmshme që grumbullohen gjatë ditës, duke mbajtur të shëndetshme qelizat nervore.
Ky proces lidhet drejtpërdrejt me sëmundjet neurodegjenerative si Alzheimer dhe Parkinson. Kur mekanizmi i pastrimit nuk funksionon si duhet, toksinat grumbullohen dhe ndikojnë në dëmtimin e kujtesës dhe funksioneve kognitive. Mungesa e gjumit të thellë është një faktor i njohur rreziku për këto sëmundje.
Për t’i ndihmuar trurit të pastrohet më mirë, po zhvillohen teknologji inovative: pajisje të veshshme ose jo-invazive që përdorin impulse elektrike të lehta ose valë zanore për të stimuluar gjumin e thellë dhe për të përforcuar qarkullimin e lëngut cerebrospinal. Synimi është të parandalohen apo të ngadalësohen sëmundjet e trurit.
Ky zbulim hap perspektiva të reja në neuroshkencë dhe mjekësi. Terapia e gjumit mund të bëhet një pjesë kyçe e trajtimeve parandaluese për kujtesën dhe shëndetin mendor. Truri tashmë shihet si një sistem që kërkon mirëmbajtje të rregullt, dhe gjumi i thellë është çelësi i kësaj mirëmbajtjeje.