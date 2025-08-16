LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarret në Fushë Arrëz, ministri Vengu: Helikopterët nga Emiratet Arabe ndihmuan për të vënë flakët nën kontroll

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 20:43
Aktualitet

Zjarret në Fushë Arrëz, ministri Vengu: Helikopterët nga

Situata e zjarreve në zonën e Fushë Arrëzit ka qenë dramatike ditët e fundit, por ndërhyrja e shpejtë nga ajri ka ndihmuar që flakët të vendosen nën kontroll.

Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, deklaroi se bashkëpunimi me forcat nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat dërguan helikopterë për të ndihmuar në luftimin e zjarrit, ka qenë vendimtar. “Ndërhyrja nga ajri bëri të mundur vendosjen nën kontroll të flakëve,” tha Vengu, duke vlerësuar koordinimin mes forcave shqiptare dhe atyre ndërkombëtare.

Forcat zjarrfikëse dhe shërbimet e mbrojtjes civile po vijojnë monitorimin e situatës për të shmangur çdo rishfaqje të zjarrit dhe për të garantuar sigurinë e banorëve dhe pasurive. Ndërhyrja e helikopterëve ka lehtësuar punën në terren, veçanërisht në zonat e vështira malore ku qasja nga toka është e kufizuar.

Një tjetër ditë në luftë me flakët nga ajri në Fushë Arrëz. Helikopterët e Forcës Ajrore dhe ata nga Emiratet e Bashkuara Arabe dominuan qiellin dhe ndihmuan forcat në tokë për të vendosur nën kontroll flakët. Heronjtë e qiellit ulën ndjeshëm intensitetin e zjarreve, duke u ardhur në ndihmë banorëve dhe natyrës në zonën e veshur me kurorën e gjelbër', shkruan ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion