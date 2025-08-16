LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë në Napoli/ 69-vjeçari vret partnerin dhe nënën e ish-bashkëshortes, më pas kryen vetëvrasje

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 20:52
Bota

E rëndë në Napoli/ 69-vjeçari vret partnerin dhe

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën Cuotto të Forio d’Ischia, Napoli, ku një 69-vjeçar ka qëlluar dhe ka vrarë dy persona para se të drejtohej kundër vetes dhe të kryente vetëvrasje.

Sipas hetimeve të karabinierëve, viktimat janë një burrë 48-vjeçar dhe një grua 63-vjeçare me origjinë ukrainase, përkatësisht bashkëshorti dhe nëna e ish-bashkëshortes së autorit.

Një person i katërt, ish-bashkëshortja 42-vjeçare e 69-vjeçarit, u plagos rëndë dhe ndodhet në gjendje kritike në spitalin Rizzoli të Ischias, ku po merr trajtim intensiv. Autoritetet konfirmuan se autori ndërroi jetë në spital pas plagëve të marra.

Ngjarja mbetet nën hetim nga autoritetet lokale për të përcaktuar rrethanat e sakta dhe motivet që çuan në këtë episod tragjik.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion