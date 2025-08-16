Aksident në Qafë Thanë/ Dy makina përplasen rëndë, tre të plagosur, një në gjendje kritike
Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 21:04
Aktualitet
Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Qafë Thanë, ku dy automjete, njëra prej të cilave taksi, u përplasën me njëra-tjetrën.
Si pasojë, tre persona kanë mbetur të plagosur, ndërsa njëri ndodhet në gjendje kritike. Dy të tjerët pësuan lëndime të lehta. Goditja ishte aq e fortë sa të dy mjetet u shkatërruan thuajse totalisht.
Ende nuk dihen rrethanat e aksidentit, ndërkohë që autoritetet po presin ekspertizën e grupit hetimor për të përcaktuar shkakun e përplasjes.