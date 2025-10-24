Shenjat që tregojnë se të tjerët po ju bëjnë ‘lavazh truri’
Njerëzit nuk kanë nevojë për magji ose hipnozë për të manipuluar të tjerët. Ekzistojnë një sërë taktikash të thjeshta që njerëzit mund të përdorin për t’i bërë të tjerët të bëjnë ose të mendojnë atë që dëshirojnë. Për shkak të kësaj, është e rëndësishme që ju të ndërgjegjësoheni nëse e gjeni veten në mes të një loje mendore.
Ne duam t’ju ndihmojmë të shmangni këto taktika manipuluese dhe t’ju lejojmë të keni mendimet tuaja, kështu që po ndajmë një listë të skemave të ndryshme të “lavazhit të trurit”.
Ka shumë shpërqendrim nga çështjet e mëdha.
Kur media përqendrohet shumë në sport, argëtim ose gjëra pa të cilat njerëzit mund të jetojnë, mund të jetë e qëllimshme. Kjo mund të bëhet për të shkëputur vëmendjen e njerëzve nga çështje më serioze dhe të diskutueshme, si politika, ekonomia, psikologjia, neurobiologjia dhe kibernetika.
Luhet shumë me frikën tuaj.
Jepuni njerëzve një problem, si dhuna ose sulmet në qytete që janë jashtë kontrollit, dhe njerëzit do të duan zgjidhje menjëherë. Edhe kur ju shkelni të drejtat e njerëzve, ata mund të binden se kjo mund të jetë një “e keqe e domosdoshme” që ka për qëllim të rregullojë cilindo problem që i frikësohet.
Idetë jopopullore zbatohen pak nga pak.
Është diçka e quajtur “diplomim” dhe ne nuk po flasim për të shkuar në shkollë. Ky term gjithashtu i referohet idesë së prezantimit të një ideje vetëm pjesërisht dhe pasi të keni njerëz të fiksuar, prezantoni ngadalë derisa të pranohet ideja juaj e plotë.
Njerëzit përpiqen t’ju bëjnë të ndiheni si fëmijë në mënyrë që t’ju kontrollojnë.
Një mënyrë popullore për të kontrolluar njerëzit është të bisedoni me ta sikur të jenë fëmijë. Ata përdorin shpërblime dhe ndëshkime dhe i bëjnë gjërat të duken sikur po flasin për çështje bardh e zi kur gjërat mund të bëhen shumë të ndërlikuara. Në fund të fundit, ato i bëjnë gjërat të duken shumë të vështira për njerëzit e zakonshëm.
Njerëzit ju bëjnë të ndiheni sikur jeni vetëm në ndjenjat tuaja.
Mund të jetë rasti i një filmi që nuk e keni parë kurrë, por që reklamohet në një mënyrë që të duket sikur është pjesë e fëmijërisë së të gjithëve. Ose që personazhet përfaqësojnë diçka të rëndësishme për shoqërinë. Duket sikur ata po ju kritikojnë pse nuk jeni pjesë e paketës. Ju mund të besoni se jeni të çuditshëm dhe nuk ju pëlqen… edhe pse të gjithë kanë të drejtë në mendimet e tyre.
Përqendroheni shumë në emocionet tuaja.
Merrni zgjedhjen tuaj. Bëjini njerëzit të ndjehen të veçantë, të dashur, apo të frikësuar. Ose thjesht bëjini të ndjehen pak nga të dyja. Të gjithë duam të jemi të lumtur dhe të lirë dhe do të bëjmë gjithçka për ta arritur atë.
Njerëzit ju bëjnë të ndiheni fajtorë për gjërat më të vogla.
Nënat (dhe baballarët) e kanë përdorur këtë taktikë që kur keni qenë të vegjël. Kur përdorni fajin, njerëzit ju sjellin gjëra të këqija për të ëbrë edhe pse ajo që ndodhi i përket të kaluarës. Edhe nëse jeni duke guxuar me diçka këtu dhe tani, si të shijoni një copë tortë shtesë, shpesh mund të ndjeheni keq për diçka që është me të vërtetë e parëndësishme.
Edhe një herë, kjo është pak më drastike se taktikat e zakonshme. Për të kapur gjahun tuaj, shkëputja nga të gjithë mund t’iu ndihmojë. Kultet e bëjnë këtë shpesh, duke i mbajtur njerëzit larg nga të dashurit e tyre, duke i penguar ata që të marrin komunitetin për të cilin kanë nevojë.