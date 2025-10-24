LEXO PA REKLAMA!

SHBA vendos sanksione ndaj presidentit të Kolumbisë: Niveli i lartë i kokainës ka përmbytur tregun amerikan

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 22:40
Bota

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj presidentit të Kolumbisë, Gustavo Petro, duke e akuzuar atë se refuzon të ndalojë trafikun e kokainës drejt SHBA-ve, në një përshkallëzim të ri të tensioneve mes dy vendeve.

Sipas deklaratës së sekretarit amerikan të Thesarit, Scott Bessent, qëndrimi i qeverisë kolumbiane ka bërë që prodhimi i kokainës të arrijë në nivelet më të larta të dekadave të fundit, duke “përmbytur tregun amerikan dhe helmuar qytetarët tanë”.

“Presidenti Petro ka lejuar që kartelet e drogës të lulëzojnë dhe ka refuzuar të ndalë këtë aktivitet. Presidenti Trump po merr masa të forta për të mbrojtur kombin tonë dhe për të treguar se Shtetet e Bashkuara nuk do të tolerojnë më trafikantët e drogës,” – deklaroi Bessent.

Në reagimin e tij në platformën X, Petro e cilësoi vendimin si “paradoksal dhe të padrejtë”, duke theksuar se për dekada ka luftuar kundër trafikut të narkotikëve.

“Kemi ndihmuar shoqërinë amerikane të ulë konsumin e kokainës, dhe sot ajo na ndëshkon. Nuk do të përulemi dhe nuk do të tërhiqemi,” – shkroi ai.

Emri i Petros tani i shtohet listës së liderëve botërorë që ndodhen nën sanksione amerikane, përfshirë presidentin Nicolás Maduro të Venezuelës dhe Vladimir Putinin e Rusisë.

Sanksionet prekin gjithashtu bashkëshorten dhe djalin e Petro-s, si dhe ministrin kolumbian të Brendshëm, Armando Benedetti.

 

