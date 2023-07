Shenjat e horoskopit që kërkojnë falje për gabimet e tyre edhe pas disa vitesh

Dhe sigurisht ata ju kërkojnë falje, por pas shumë kohësh. Të kuptosh gabimet e dikujt, t’i njohësh dhe të kërkosh falje për atë që ka bërë, sigurisht që nuk është një gjë e vogël. Është shumë e rëndësishme që edhe pas vitesh të gjesh guximin t’i thuash tjetrit se ke gabuar.

Shenjat për të cilat do të flasim më poshtë kanë guximin dhe ndershmërinë për t’iu afruar një ish-i dhe për t’i kërkuar një falje të sinqertë. Le të shohim se cilat shenja i referohemi dhe sigurisht t’i analizojmë ato:

Gaforrja

Gaforrja ka një lidhje të madhe me të kaluarën e tij. Ju mund të jeni ndarë dhe të dy keni ecur përpara në jetën tuaj, por ai kurrë nuk do të ndalojë së kujtuari ju dhe pjesërisht duke kujtuar momentet me ju. Për Gaforren, e kaluara është gjithmonë më e mirë se e tashmja dhe ajo që ai përjeton në të tashmen dhe në marrëdhënien e tij të re. Ndaj dijeni që kjo shenjë, edhe pse tani keni marrë rrugë të ndara, do t’ju kërkojë lehtësisht falje për gabimet që ka bërë gjatë kohës që keni qenë bashkë. Dhe falja e tij do të jetë e sinqertë.

SHIGJETARI

Shigjetari, pasi të keni ndarë dhe kapërcyer ju, nuk është në gjendje të jetë egoist ndaj jush. E kundërta. Vetëm për shkak se ai nuk ka më ndjenja për ju, ai do të jetë në gjendje të shohë me një sy më të qartë marrëdhënien që keni pasur dhe të kuptojë gabimet e tij. Dhe pikërisht për shkak se nuk ka më ndjenja, nuk do të ngurrojë t’ju kërkojë falje dhe të pranojë gabimet që ka bërë. Ai është kaq i relaksuar dhe rehat kur është i shkëputur emocionalisht.

BRICJAPI

Bricjapi lëviz afërsisht me të njëjtën logjikë si Shigjetari. Meqenëse jeni ndarë dhe ai nuk ka më ndjenja për ju, ai nuk do të hezitojë të jetë i sinqertë me ju dhe të pranojë gabimet e tij. Ai do t’ju kërkojë falje, por nuk do të ketë ndërmend të kthehet tek ju. Biseda që ai do të bëjë me ju do të jetë thjesht miqësore. Dhe për shkak se ai është një person që flet drejtpërdrejt dhe nuk ka frikë të thotë mendimin e tij, ai do t’ju kërkojë falje dhe më pas do t’i kthehet jetës ose marrëdhënies së tij të re dhe nuk do të shikojë kurrë prapa.