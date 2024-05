Konsumoni fëstëkë nëse dëshironi të bëni një gjumë të qetë

Mjekët kanë dhënë një këshillë të mirë për të bërë një gjumë të qetë natën. Bazuar nënjë studim të bërë në vitin 2019, fëstëkët janë një ushqim i mirë për të bërë një gjumë të mirë. Pse? Sipas shpjegimit të mjekve, ky produkt përmban fibra dhe yndrëra të shëndetshme, të mbushura me melatonin.

Fëstëkët përmbajnë nivele të larta të lëndës ushqyese që shkakton gjumin që sipas mjekëve, jo vetëm që do ju vënë në gjumë, por do do keni një gjumë të gjatë dhe të qetë. Studimi tregon se dy fëstëk vlejnë afërsisht një gram, kështu që ngrënia e 10 ose 15 prej tyre do të shtojë dozën e melatoninës.