Këto janë 10 zakonet e mëngjesit që dietologët sugjerojnë për një ditë dhe shëndet të mirë
Disa nga dietologët më të njohur kanë zbuluar rutinat e tyre të mëngjesit, të cilat i ndihmojnë të mbeten të shëndetshëm, me energji dhe të fokusuar gjatë gjithë ditës. Këto zakone, sipas tyre, nuk janë thjesht rituale, por investime të përditshme për trupin dhe mendjen.
1. Një gotë e madhe me ujë – Menjëherë pas zgjimit, ata konsumojnë ujë për të hidratuar trupin pas gjumit dhe për të nisur funksionet e tretjes.
2. Mëngjesi i pasur me proteina – Brenda një ose dy orëve nga zgjimi, preferojnë ushqime si smoothie, vezë me avokado, fruta me gjalpë arrash ose tërshërë për të siguruar energji afatgjatë.
3. Planifikimi i ditës dhe kujdesi personal – Marrin disa minuta për të organizuar mendimet dhe aktivitetet, duke ulur stresin dhe rritur produktivitetin.
4. Momente qetësie – Lexim, shkrim ose një shëtitje e shkurtër jashtë, për të filluar ditën me mendje të qetë e trup të relaksuar.
5. Hidratimi me minerale – Shtojnë pika minerale ose pak kripë deti në ujë për të rimbushur elektrolitet e humbura gjatë natës.
6. Ekspozimi në diell – Drita natyrale e mëngjesit rregullon ritmin cirkadian dhe përmirëson humorin, energjinë dhe gjumin.
7. Çaj i ngrohtë me mjaltë – Një zgjedhje e thjeshtë për të forcuar imunitetin dhe për të përfituar nga vetitë antioksiduese dhe anti-inflamatore.
8. Fibrat në mëngjes – Tërshëra, fara chia dhe frutat e pasura me fibra ndihmojnë tretjen dhe shëndetin kardiovaskular.
9. Kafeja – Për shumë dietologë është pjesë e pandashme e mëngjesit, jo vetëm për energji, por edhe për efektet e saj pozitive në tru dhe zemër.
10. Fokus te synimet e shëndetit – Nisja e ditës me ushqime të zgjedhura me kujdes dhe rutinë të shëndetshme ndihmon në mbajtjen e motivimit dhe disiplinës gjatë gjithë ditës.
Këto praktika, edhe pse të thjeshta, janë bazë e një jete të shëndetshme dhe produktive, sipas ekspertëve të ushqyerjes.