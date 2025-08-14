Gramsh/ Shpëtohet kurora e gjelbër e Liqenit të Dushkut, vijojnë vatrat në malin e Komjanit
Kurora e gjelbër e zonës së mbrojtur pranë Liqenit të Dushkut në Gramsh është shpëtuar pas ndërhyrjes intensive të forcave në terren. Zjarri në këtë pjesë u shua falë angazhimit të punonjësve të Administratës së Zonave të Mbrojtura, por situata mbetet kritike në malin e Komjanit, ku një vatër e madhe vijon të jetë aktive.
Qarku i Elbasanit është ndër më të prekurit nga zjarret në vend. Që në orët e para të mëngjesit ka vijuar puna për shuarjen e flakëve në fshatin Kullollas, njësia administrative Skënderbegas, bashkia Gramsh, në një zonë të mbuluar me pyje.
Në operacion janë angazhuar 30 forca zjarrfikëse me 11 automjete nga Gramshi, Elbasani, Cërriku dhe Librazhdi, 60 forca bashkiake, 80 vullnetarë dhe 70 efektivë të Forcave të Armatosura me 2 mjete zjarrfikëse. Nga ajri janë përdorur dy helikopterë – një çek dhe një sllovak.
Një tjetër vatër është shfaqur në fshatin Kodovjat, pranë Posnovishtit. Pas ndërhyrjes së forcave, zjarri u izolua dhe gjatë natës është mbajtur nën monitorim për të shmangur riaktivizimin.
Flakët janë ende të pranishme në fshatrat Mukaj dhe Sojnik, njësia administrative Kukur, ku janë djegur sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Deri më tani nuk raportohen banesa të rrezikuara, por terreni i vështirë dhe moti i nxehtë po e vështirësojnë shuarjen përfundimtare të vatrave.
Operacionet vijojnë pa ndërprerje, me koordinim mes forcave vendore, Forcave të Armatosura dhe mbështetjes ajrore. Autoritetet mbeten në gatishmëri të plotë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.