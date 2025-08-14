Takimi Trump-Putin në Alaska të premten në mbrëmje, Kremlini: Ukraina është çështja kryesore
Takimi kokë më kokë i Donald Trump me Vladimir Putin do të zhvillohet më në fund në orën 22:30 të mbrëmjes së së premtes (11:30 sipas kohës së Alaskës), njoftoi Kremlini.
Sipas këshilltarit të Putinit, Yuri Ushakov, udhëheqësit amerikanë dhe rusë fillimisht do të takohen vetëm me praninë e përkthyesve. “Do të diskutohen çështje të ndjeshme”, tha ai, duke shtuar se tema kryesore në axhendë do të jetë kriza në Ukrainë, por do të diskutohen edhe çështje tregtare dhe ekonomike. Diskutimi do të marrë parasysh atë që u tha në Kremlin më 6 gusht me pjesëmarrjen e këshilltarit të presidentit amerikan, Steven Whitkov.
Pas takimit, “do të ketë deklarata të përbashkëta nga Putin dhe Trump që përmbledhin rezultatet e takimit“, shtoi Ushakov. Ai shpjegoi se pas takimit kokë më kokë të presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë, do të ketë diskutime të delegacioneve të zgjeruara të të dy vendeve në formën e një mëngjesi pune, pa dhënë detaje se kush do të përbëjnë të dy delegacionet. “Do të jetë në logjikën 5+5. Çdo delegacion do të përbëhet nga pesë persona, ndërsa grupet e ekspertëve do të jenë gjithashtu në afërsi”, shtoi ai.
Ushakov e përshkroi si simbolik faktin që takimi Trump-Putin do të zhvillohet pranë vendit të varrimit të nëntë pilotëve të epokës sovjetike, si dhe dy këmbësorëve dhe dy civilëve që vdiqën në vitet 1942-1945 ndërsa transportonin aeroplanë nga SHBA-ja në BRSS sipas Lend-Lease.
Këshilltari i Putinit u pyet gjithashtu për kohëzgjatjen e takimit dhe u përgjigj se kjo do të varet nga mënyra se si do të zhvillohet. Ka çështje kohore, por kur do të përfundojnë ato varet kryesisht nga dy presidentët. Ai konfirmoi se delegacioni rus do të largohet sapo të përfundojnë negociatat.
Në samitin në Alaskë do të marrë pjesë i dërguari special i Rusisë, Kirill Dmitriev, i cili drejton fondin shtetëror të investimeve të Rusisë RDIF. Nga pala ruse do të jenë gjithashtu Ministri i Mbrojtjes Andrei Belousov dhe Ministri i Financave Anton Siluanov.