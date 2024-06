Katër shenjat e Horoskopit që përpiqen gjithmonë të manipulojnë partnerin e tyre

Disa njerëz nuk mund të bëjnë pa kontroll. Ndoshta ata e bëjnë atë me të gjithë dhe gjithçka, mbase funksionon vetëm në punët e tyre të dashurisë. Më poshtë do të lexoni se cilat shenja të horoskopit manipulojnë partnerin e tyre dhe në çfarë mënyre.

AKREPI

Nuk është për t’u habitur që Akrepi është në vendin e parë pasi, përveç se misterioz dhe shumë seksual, ai ka një bindje dhe instinkt të fortë dhe askush nuk i shpëton. Ai do ta marrë nga këtu, do ta sjellë prej andej, do të ushtrojë presionin dhe kontrollin e duhur, do të shtrydh sa më shumë që të jetë e mundur dhe më në fund do t’i sjellë gjërat atje ku dëshiron. Në një marrëdhënie ai patjetër që ka epërsinë dhe do të perceptohet që nga ditët e para.

PESHQIT

Peshqit lehtë mund të kontrollojnë ose manipulojnë partnerin e tyre për të bërë vetulla dhe në fakt shpesh nuk marrin parasysh as nevojat e tjetrit. Ai nuk do të ngrejë tonin e zërit dhe as do të këmbëngulë. Ai do ta bëjë atë me qetwsi, me humor të ëmbël ose melankolik, duke u përqëndruar drejtpërdrejt në emocionin e tij/saj, duke shantazhuar aq shumë sa ta mbushë atë me faj. Ne thamë, ai është një i mbijetuar dhe le ta shohim atë aq “të ndjeshëm”.

BINJAKËT



Binjakët dinë ta trajtojnë mirë gjuhën. Ai e di se çfarë t’i thotë shokut të tij, kur duhet, duke pasur stilin që i nevojitet, por edhe të shtrembërojë çdo gjë, varësisht se si i shkon për shtat. Ai është aq manipulues me zgjuarsi sa që shet dhe blen të gjithë dhe edhe nëse pala tjetër është absolutisht e sigurt për atë që pa apo dëgjoi, nëse fillon të flasë, në fund ai do të fillojë të dyshojë në aftësitë e tij mendore.

LUANI

Ashtu si me Binjakët, Luani është në gjendje të përdorë gjuhën për të “turbulluar” gjërat siç u duket e përshtatshme. Kur ndihet i pasigurt ose i kërcënuar, ai përpiqet të marrë drejtimin, duke mos lënë vend për nevojat ose shprehjen e partnerit të tij. Ajo dëshiron të merret me të vazhdimisht, për të kënaqur kërkesat, por duke e bërë atë të ndiejë se ai/ajo i detyrohet atij/asaj për atë që ai/ajo i ka ofruar deri më tani në marrëdhënie dhe është mosmirënjohës nëse ai/ajo refuzon.