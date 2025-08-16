LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kafeja e nxehtë apo e ftohtë? Ja çfarë thonë ekspertët për shëndetin dhe tretjen

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 16:59
Soft

Kafeja e nxehtë apo e ftohtë? Ja çfarë thonë

Në mëngjeset e verës, kafeja mbetet zgjedhja kryesore për të nisur ditën me energji dhe për të shijuar ritualet e vogla të kënaqësisë personale, qoftë për një pushim të shkurtër, qoftë për një takim me miqtë.

Studime të fundit tregojnë se pirja e kafesë mund të nxisë ndjenjat e lumturisë dhe të mirëqenies, përveç se ofron vitamina B, kalium, riboflavin dhe antioksidantë të shumtë.

Sipas ekspertëve, gjatë verës më e përshtatshme është kafeja e ftohtë, apo “cold brew”. Përveç efektit freskues, ajo është më e butë për sistemin e tretjes. Aciditeti i ulët e bën të përshtatshme për ata që vuajnë nga refluksi ose shqetësime të tjera të stomakut.

Edhe pse pH-ja e kafesë së ftohtë dhe asaj të nxehtë është relativisht e ngjashme (nga 4.85 deri 5.13), mënyra e përgatitjes ndryshon përbërjen kimike dhe ndjesinë që lë në trup. Kështu, një “cold brew” gjatë verës mund të jetë alternativa ideale për ata që ndihen të ndjeshëm ndaj kafesë tradicionale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion