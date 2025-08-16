Kafeja e nxehtë apo e ftohtë? Ja çfarë thonë ekspertët për shëndetin dhe tretjen
Në mëngjeset e verës, kafeja mbetet zgjedhja kryesore për të nisur ditën me energji dhe për të shijuar ritualet e vogla të kënaqësisë personale, qoftë për një pushim të shkurtër, qoftë për një takim me miqtë.
Studime të fundit tregojnë se pirja e kafesë mund të nxisë ndjenjat e lumturisë dhe të mirëqenies, përveç se ofron vitamina B, kalium, riboflavin dhe antioksidantë të shumtë.
Sipas ekspertëve, gjatë verës më e përshtatshme është kafeja e ftohtë, apo “cold brew”. Përveç efektit freskues, ajo është më e butë për sistemin e tretjes. Aciditeti i ulët e bën të përshtatshme për ata që vuajnë nga refluksi ose shqetësime të tjera të stomakut.
Edhe pse pH-ja e kafesë së ftohtë dhe asaj të nxehtë është relativisht e ngjashme (nga 4.85 deri 5.13), mënyra e përgatitjes ndryshon përbërjen kimike dhe ndjesinë që lë në trup. Kështu, një “cold brew” gjatë verës mund të jetë alternativa ideale për ata që ndihen të ndjeshëm ndaj kafesë tradicionale.