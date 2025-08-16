LEXO PA REKLAMA!

Shpat Kasapi konfirmon ndarjen nga Selvija, reagon për herë të parë ndaj postimit të saj

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 16:50
Showbiz

Shpat Kasapi konfirmon ndarjen nga Selvija, reagon për herë të

Këngëtari Shpat Kasapi ka qenë kohët e fundit shumë prezent në mediat rozë, ku nuk kanë munguar thashethemet për raportin e tij me ish-partneren Selvijen dhe incidentet në dasma.

Në një intervistë për “Weekend” në Klan Kosova, Kasapi mohoi çdo lajm për rrahje, duke e përjashtuar gjithçka si një debat të vogël mes tij dhe të tjerëve. Ai po ashtu foli për marrëdhënien aktuale me Selvijen:

“Unë me Selvijen nuk jemi më bashkë, jemi shokë shumë të mirë, por vetëm për hatrin e djalit, Roelit. Nuk më intereson fare shkrimi i asaj.”

Kujtojmë se Selvija ka hequr të gjitha fotot me Shpatin nga llogaria e saj në rrjetet sociale, duke theksuar distancën e qartë mes tyre pas ndarjes.

Shpat Kasapi duket të ketë vendosur të ruajë një marrëdhënie korrekte për shkak të djalit, duke evituar polemikat e panevojshme në media.

